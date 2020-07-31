Comunidades do interior de Rio Novo do Sul ficam ilhadas após chuva

Comunidades do interior de Rio Novo do Sul ficam ilhadas Crédito: Internauta

A chuva que atinge o Estado desde a noite desta quinta-feira (30) trouxe transtorno ao município de Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo. Duas comunidades do interior estão ilhadas por conta da obstrução das vias com quedas de barreiras. A cidade foi a que concentrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas.

O prefeito do município, Thiago Fiório, avalia que a quantidade de chuva foi grande em um pequeno espaço de tempo. Numa análise prévia da Defesa Civil, temos oito quedas de barreiras no interior, deslizamento de terra, queda de árvores e vários chamados. Ainda não temos números definidos. As comunidades de São Francisco e Itataíba estão com acesso impedido, conta o prefeito.

Comunidades do interior de Rio Novo do Sul ficam ilhadas Crédito: Internauta

Fiório informou ainda que equipes da secretaria de Agricultura trabalham para liberar as estradas, porém, continua chovendo nesta sexta-feira (31). O que temos feito agora, pois ainda chove muito no município, é a desobstrução das estradas e os atendimentos de urgência e emergência. Estamos fazendo o socorro das comunidades que não têm acesso.

Durante a noite de ontem (30), o nível do rio que corta a cidade subiu rápido e logo chegou bem perto das passarelas que cortam a cidade. Na altura da estação de tratamento de água de Rio Novo do Sul, o rio transbordou. Segundo a prefeitura, nesse trecho pelo menos duas casas ficaram alagadas.