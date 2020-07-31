Comunidades do interior de Rio Novo do Sul ficam ilhadas após chuva

A chuva que atinge o Estado desde a noite desta quinta-feira (30) trouxe transtorno ao município de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Duas comunidades do interior estão ilhadas por conta da obstrução das vias com quedas de barreiras. A cidade foi a que concentrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, a cidade de Rio Novo do Sul teve um acumulado de 196.4 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Segundo levantamento preliminar foram oito quedas de barreiras.
O prefeito do município, Thiago Fiório, avalia que a quantidade de chuva foi grande em um pequeno espaço de tempo. Numa análise prévia da Defesa Civil, temos oito quedas de barreiras no interior, deslizamento de terra, queda de árvores e vários chamados. Ainda não temos números definidos. As comunidades de São Francisco e Itataíba estão com acesso impedido, conta o prefeito.
Fiório informou ainda que equipes da secretaria de Agricultura trabalham para liberar as estradas, porém, continua chovendo nesta sexta-feira (31). O que temos feito agora, pois ainda chove muito no município, é a desobstrução das estradas e os atendimentos de urgência e emergência. Estamos fazendo o socorro das comunidades que não têm acesso.
Durante a noite de ontem (30), o nível do rio que corta a cidade subiu rápido e logo chegou bem perto das passarelas que cortam a cidade. Na altura da estação de tratamento de água de Rio Novo do Sul, o rio transbordou. Segundo a prefeitura, nesse trecho pelo menos duas casas ficaram alagadas.
Não há desalojados ou desabrigados no município, segundo o prefeito da cidade.