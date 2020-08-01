Defesa Civil alerta para risco de deslizamento em 4 cidades do ES

Os estragos causados pelas chuvas nos últimos dias e as novas previsões ainda deixam em alerta alguns municípios capixabas. Boletim atualizado da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgado no fim da tarde deste sábado (1°) aponta risco de deslizamentos de terra quatro cidades do Espírito Santo.
Estão vigentes alertas moderados de risco de movimento de massa em Viana, Santa Leopoldina e Vitória, e risco alto em Alfredo Chaves, cidade que também tem alerta moderado para risco hidrológico, ou seja, de transbordamento de rios por causa das chuvas.
Há ainda alertas vigentes da Marinha do Brasil para o litoral da Região Sudeste, o que atinge o mar na costa do Espírito Santo até Linhares, com vento forte e ressaca. As ondas podem chegar a 3,5 metros.
CHUVAS
Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuvas foram registrados em Cariacica (34,16 milímetros) e Viana (27,52 milímetros). Os demais tiveram nível de chuvas inferiores a 20 mm.
Para este domingo (2), a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper) é de mais chuvas na maior parte do Estado. O tempo deve seguir instável em todo o litoral e também na porção norte capixaba.
A exceção são as regiões Serrana e Sul, onde a previsão é de tempo nublado e temperaturas baixas, mas sem chuva.