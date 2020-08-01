Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuvas

Defesa Civil alerta para risco de deslizamento em 4 cidades do ES

Para este domingo (2), a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper) é de mais chuvas na maior parte do Estado. O tempo deve seguir instável em todo o litoral e também na porção norte capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 19:48

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 19:48

Limpeza de ruas em Iconha
Em Iconha, dia foi de limpeza de ruas após chuvas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Os estragos causados pelas chuvas nos últimos dias e as novas previsões ainda deixam em alerta alguns municípios capixabas. Boletim atualizado da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgado no fim da tarde deste sábado (1°) aponta risco de deslizamentos de terra quatro cidades do Espírito Santo.
Estão vigentes alertas moderados de risco de movimento de massa em VianaSanta Leopoldina e Vitória, e risco alto em Alfredo Chaves, cidade que também tem alerta moderado para risco hidrológico, ou seja, de transbordamento de rios por causa das chuvas.

Veja Também

Trecho da BR 262 é parcialmente liberado em Domingos Martins

Após chuva e alagamentos, dia foi de limpeza em Iconha

Há ainda alertas vigentes da Marinha do Brasil para o litoral da Região Sudeste, o que atinge o mar na costa do Espírito Santo até Linhares, com vento forte e ressaca. As ondas podem chegar a 3,5 metros.

CHUVAS

Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuvas foram registrados em Cariacica (34,16 milímetros) e Viana (27,52 milímetros). Os demais tiveram nível de chuvas inferiores a 20 mm.
Previsão do tempo para domingo (02/08) é de chuva na maior parte do ES
Previsão do tempo para domingo (02/08) é de chuva na maior parte do ES Crédito: Incaper
Para este domingo (2), a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper) é de mais chuvas na maior parte do Estado. O tempo deve seguir instável em todo o litoral e também na porção norte capixaba.
A exceção são as regiões Serrana e Sul, onde a previsão é de tempo nublado e temperaturas baixas, mas sem chuva.

Veja Também

Primeiro final de semana de agosto será de chuva no ES

39 bairros de Vitória estão em alerta para deslizamentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados