39 bairros de Vitória estão em alerta para deslizamentos

A capital capixaba registrou 75,61 milímetros de chuva no período compreendido entre 17h de quinta (30) até às 17h de sexta-feira (31)

No domingo (2), o tempo segue instável por todo o Espírito Santo. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia em grande parte do Estado, exceto na região Serrana e em trechos da região Sul. O mar segue agitado nas praias do sul do Estado.