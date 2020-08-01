Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

39 bairros de Vitória estão em alerta para deslizamentos

A Capital registrou 75,61 milímetros de chuva no período compreendido entre 17h desta quinta (30) até às 17h de sexta-feira (31)

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 10:23
A capital capixaba teve tempo fechado, com uma chuva fina e frio na manhã desta quarta-feira (15)
A capital capixaba registrou 75,61 milímetros de chuva no período compreendido entre 17h de quinta (30) até às 17h de sexta-feira (31) Crédito: Murilo Cuzzuol
39 bairros de Vitória estão em alerta para deslizamentos
Em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Estado desde a noite da última quinta-feira (30), foi emitido um alerta para 39 bairros da capital neste sábado (1), segundo informações do monitoramento utilizado pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) para avaliar risco de deslizamentos. Confira a lista dos bairros:
  • Ariovaldo Favalessa
  • Bela Vista
  • Bento Ferreira
  • Caratoíra
  • Centro
  • Comdusa
  • Conquista
  • Consolação
  • Cruzamento
  • De Lourdes
  • Do Cabral
  • Do Moscoso
  • Estrelinha
  • Fonte Grande
  • Forte São João
  • Fradinhos
  • Grande Vitória
  • Gurigica
  • Ilha das Caieiras
  • Ilha de Santa Maria
  • Ilha do Príncipe
  • Jesus de Nazareth
  • Jucutuquara
  • Monte Belo
  • Nazareth
  • Piedade
  • Praia do Suá
  • Redenção
  • Romão
  • Santa Clara
  • Santa Lúcia
  • Santa Tereza
  • Santo Antônio
  • Santos Dumont
  • Santos Reis
  • São Benedito
  • São José
  • São Pedro
  • Universitário
De acordo com o ranking da Defesa Civil estadual divulgado neste sábado (01), com base em levantamento feito nos municípios incluídos nos dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Vitória registrou 44.53 milímetros de chuva nas últimas 24h consideradas, ao passo que na sexta-feira (31) foram registrados 75.61 milímetros de chuva no período compreendido entre 17h desta quinta (30) até às 17h de sexta-feira (31).

PREVISÃO

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão para este sábado, é de muitas nuvens sobre o Espírito Santo. Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, sendo menos frequente na Região Noroeste. As temperaturas seguem estáveis no Estado e o mar deve ficar agitado nas praias do sul.
No domingo (2), o tempo segue instável por todo o Espírito Santo. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia em grande parte do Estado, exceto na região Serrana e em trechos da região Sul. O mar segue agitado nas praias do sul do Estado.

FRENTE FRIA

A chuva inesperada chegou ao Espírito Santo na noite da última quinta-feira (30), causando estragos em municípios do interior. De acordo com o Instituto Climatempo, Vitória termina julho de 2020 com um volume de chuva acima da média normal para o mês por conta de uma forte frente fria que chegou ao Estado. 
Em julho do ano passado, choveu 66,1 milímetros. Entre às 15 horas de quinta (30) e 15 horas de desta sexta-feira (31), o Inmet registrou 91,4 mm em Santa Teresa e 76,6 mm em Vila Velha  sendo que 40 mm caíram em apenas 1 hora de chuva no começo da tarde da última sexta-feira.

Veja Também

BR 262, em Domingos Martins, é reaberta, mas apenas com meia pista

Chegada de forte frente fria foi o que causou chuva intensa no ES

Defesa Civil divulga lista de cidades com maior volume de chuva no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados