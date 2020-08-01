39 bairros de Vitória estão em alerta para deslizamentos
Em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Estado desde a noite da última quinta-feira (30), foi emitido um alerta para 39 bairros da capital neste sábado (1), segundo informações do monitoramento utilizado pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) para avaliar risco de deslizamentos. Confira a lista dos bairros:
- Ariovaldo Favalessa
- Bela Vista
- Bento Ferreira
- Caratoíra
- Centro
- Comdusa
- Conquista
- Consolação
- Cruzamento
- De Lourdes
- Do Cabral
- Do Moscoso
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte São João
- Fradinhos
- Grande Vitória
- Gurigica
- Ilha das Caieiras
- Ilha de Santa Maria
- Ilha do Príncipe
- Jesus de Nazareth
- Jucutuquara
- Monte Belo
- Nazareth
- Piedade
- Praia do Suá
- Redenção
- Romão
- Santa Clara
- Santa Lúcia
- Santa Tereza
- Santo Antônio
- Santos Dumont
- Santos Reis
- São Benedito
- São José
- São Pedro
- Universitário
De acordo com o ranking da Defesa Civil estadual divulgado neste sábado (01), com base em levantamento feito nos municípios incluídos nos dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Vitória registrou 44.53 milímetros de chuva nas últimas 24h consideradas, ao passo que na sexta-feira (31) foram registrados 75.61 milímetros de chuva no período compreendido entre 17h desta quinta (30) até às 17h de sexta-feira (31).
PREVISÃO
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão para este sábado, é de muitas nuvens sobre o Espírito Santo. Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, sendo menos frequente na Região Noroeste. As temperaturas seguem estáveis no Estado e o mar deve ficar agitado nas praias do sul.
No domingo (2), o tempo segue instável por todo o Espírito Santo. Há previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia em grande parte do Estado, exceto na região Serrana e em trechos da região Sul. O mar segue agitado nas praias do sul do Estado.
FRENTE FRIA
A chuva inesperada chegou ao Espírito Santo na noite da última quinta-feira (30), causando estragos em municípios do interior. De acordo com o Instituto Climatempo, Vitória termina julho de 2020 com um volume de chuva acima da média normal para o mês por conta de uma forte frente fria que chegou ao Estado.
Em julho do ano passado, choveu 66,1 milímetros. Entre às 15 horas de quinta (30) e 15 horas de desta sexta-feira (31), o Inmet registrou 91,4 mm em Santa Teresa e 76,6 mm em Vila Velha sendo que 40 mm caíram em apenas 1 hora de chuva no começo da tarde da última sexta-feira.