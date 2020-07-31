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Frente fria

Defesa Civil divulga lista de cidades com maior volume de chuva no ES

Com base na medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Rio Novo do Sul, Alfredo Chaves e Anchieta tiveram os maiores acúmulos

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 20:10
Município de Rio Novo do Sul com trechos alagados após a forte chuva das últimas 24 horas
Município de Rio Novo do Sul com trechos alagados após a forte chuva das últimas 24 horas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A chuva trazida pela frente fria causou prejuízos em cidades do Espírito Santo nas últimas 24 horas. Nesta sexta-feira (31), a Defesa Civil divulgou um boletim extraordinário que indicou que os municípios de Rio Novo do SulAlfredo Chaves e Anchieta, todos no Sul do Estado, registraram os maiores acúmulos de chuva. O levantamento foi feito com base nos municípios que possuem o monitoramento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Segundo o boletim, que contabiliza os dados das 17h desta quinta (30) até as 17h desta sexta-feira (31), Rio Novo do Sul teve o maior acumulado de chuva no período, com 187.40 milímetros registrados. Algumas comunidades do interior do município chegaram a ficar ilhadas por conta de quedas de barreiras e árvores nas estradas de acesso.
Alfredo Chaves aparece em segundo no ranking, como informou o boletim. No período registrado, foram 171 mm de chuva no município. Na madrugada desta sexta (31), a queda de uma passarela interrompeu o abastecimento de água na cidade e o sistema ficou paralisado por cerca de 10 horas.
Anchieta foi o terceiro município com maior acúmulo de chuvas no Espírito Santo no período computado, de acordo com o boletim, com 163.80 milímetros. Santa Leopoldina (151.69 mm), Viana (142.96 mm) Ibiraçu (112.82 mm) e João Neiva (104.40 mm) são os outros municípios que registraram mais de 100 milímetros de chuva, segundo o boletim, nas 24 horas analisadas.

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GRANDE VITÓRIA

O primeiro município da Grande Vitória a aparecer no ranking da Defesa Civil é Viana. De acordo com o órgão, foram 142.96 milímetros de chuva registrados entre as 17h de quinta (30) e as 17h de sexta-feira (31).
Guarapari (82.22 mm), Serra (77.77 mm), Cariacica (76.73 mm), Vitória (75.61 mm), Fundão (71 mm) e Vila Velha (60.25 mm) também figuram na lista divulgada.
A Defesa Civil divulgou o ranking dos municípios com o maior acúmulo de chuva entre as 17h desta quinta (30) e as 17h desta sexta-feira (31)
A Defesa Civil divulgou o ranking dos municípios com o maior acúmulo de chuva entre as 17h desta quinta (30) e as 17h desta sexta-feira (31) Crédito: Reprodução/Defesa Civil

ICONHA

Apesar de ter sido um dos municípios mais afetados pelas chuvas no Espírito Santo desde quinta-feira, Iconha não aparece na lista de cidades com maior volume pluviométrico do Espirito Santo. A prefeitura informou, porém, que foram registrados 175 milímetros de chuva ininterrupta entre as 16h de quinta (30) e as 2h da madrugada de sexta-feira (31).
A explicação, de acordo com a Defesa Civil, é que o levantamento é feito com base nos municípios que possuem estação meteorológica do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Naqueles que não têm o serviço, que é o caso de Iconha, a medição pluviométrica é feita manualmente e é considerada menos precisa pela Defesa Civil e, por isso, não constam no boletim. 
A Defesa Civil garantiu, porém, que os municípios que não possuem a medição do Cemaden recebem o suporte necessário da mesma forma. A Prefeitura de Iconha confirmou que, no município, não há estação meteorológica do Cemaden.

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