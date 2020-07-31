Chuva em Iconha: moradores reclamam da falta de vazão dos bueiros

10 horas de chuva forte geraram um volume de 175 milímetros de água Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Foram 10 horas de chuva forte e um volume de 175 milímetros de água que alagou as ruas centrais de Iconha , no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (30). Diversas casas e estabelecimentos comerciais da região central ficaram alagados durante esta sexta-feira (31). Para os moradores, os problemas desta vez, foram causados porque os bueiros não deram vazão à água da chuva.

O lanterneiro Antônio Biancardi, que tem um comércio na entrada da cidade, passou horas tentando salvar os equipamentos da oficina. Parte das paredes e o telhado do local foram para o chão. Nem a maior enchente de Iconha, em janeiro , causou tanto prejuízo ao profissional.

Eu falei com meu filho: vamos tirar as coisas que vai ficar feio. Quando olhei para trás, já tinha água. Começamos a levantar as coisas. Era 21h da noite e estava aqui preso, ainda dentro d água, disse o lanterneiro.

Lanterneiro Antônio Biancardi mostra oficina destruída em Iconha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Para ir trabalhar, o Tadeu Acoí teve que enfrentar a água. Para ele, faltou drenagem. A água não tem saída. Foi muita chuva. Sorte que o rio de Iconha não encheu, comentou.

A mesma análise fez o comerciante Denivan Coutinho, que ficou acompanhando o volume da água durante a madrugada. Ele acredita que a forte chuva não foi o único motivo que causou alagamento na cidade. Um pouco foi um aterro que fizeram. Depois disso, qualquer coisa é essa água aí. A população está revoltada com os bueiros entupidos e obras mal feitas, disse o comerciante.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em entrevista à TV Gazeta Sul, o chefe de gabinete de Iconha, Leandro Mazadre, disse que a prefeitura não esperava o volume de chuva que ocorreu no município. Tivemos um pequeno deslizamento em uma empresa e tivemos também uma pessoa desalojada, que vai para a casa de parentes até a água abaixar. O que aconteceu foi muita chuva num curto espaço de tempo. Os bueiros não deram conta de escoar, mas a secretaria de Obras vai avaliar de novo, pode ter algum entupido de lá para cá. Quanto ao aterro, não temos conhecimento e vamos ao local avaliar, disse o servidor público.

A prefeitura divulgou em nota que o sistema de drenagem da cidade, logo após a enchente de janeiro, passou por manutenção, em parceria com o Governo do Estado. Porém, reafirma que o sistema não foi suficiente para drenar todo o volume de água que caiu sobre a cidade.