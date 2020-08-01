BR 262, em Domingos Martins, é reaberta, mas apenas com meia pista

BR 262, em Domingos Martins, segue com interdição parcial devido às fortes chuvas no ES Crédito: Twitter | PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos estão passando pelas imediações no regime pare-siga e a manutenção da operação vai depender do volume de chuvas na região. Ou seja, se voltar a chover, há chances de novas interdições no local.

05h30 - ATUALIZAÇÃO INTERDIÇÃO BR-262 KM 31



? No momento, a interdição segue parcial, operando em regime de pare-siga. A manutenção da operação dependerá do volume de chuvas na região. A PRF/ES encontra-se no local monitorando a situação juntamente com as equipes do DNIT. — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) August 1, 2020

A PRF do Espírito Santo informou, ainda, que encontra-se no local da operação monitorando a situação junto com as equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

Na última sexta-feira (31), a rodovia ficou totalmente bloqueada por causa do deslizamento.

De acordo com o DNIT, devido às fortes chuvas, parte do material que estava sendo removido na encosta do quilômetro 31 foi arrastado para a pista. Desse modo, equipes estão no local para o serviços de limpeza.

A rota alternativa é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para isso, os motoristas devem seguir pela BR 101 Sul até o km 356, onde deixarão a BR 101, no trevo de Alfredo Chaves, e deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual) que liga as BR 101 e 262, nesta última, na altura do km 58, próximo ao Posto do Café. O mesmo vale para o sentido inverso. A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total.