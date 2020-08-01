BR 262, em Domingos Martins, é reaberta, mas apenas com meia pista

O quilômetro 31 da BR 262, que estava bloqueado por causa das fortes chuvas, teve parte da pista liberada na manhã deste sábado. O trecho, na região de Domingos Martins, estava fechado devido a uma encosta que desmoronou no local pelas fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde quinta-feira (30).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos estão passando pelas imediações no regime pare-siga e a manutenção da operação vai depender do volume de chuvas na região. Ou seja, se voltar a chover, há chances de novas interdições no local.
A PRF do Espírito Santo informou, ainda, que encontra-se no local da operação monitorando a situação junto com as equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.
Na última sexta-feira (31), a rodovia ficou totalmente bloqueada por causa do deslizamento.
De acordo com o DNIT, devido às fortes chuvas, parte do material que estava sendo removido na encosta do quilômetro 31 foi arrastado para a pista. Desse modo, equipes estão no local para o serviços de limpeza.
A rota alternativa é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para isso, os motoristas devem seguir pela BR 101 Sul até o km 356, onde deixarão a BR 101, no trevo de Alfredo Chaves, e deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual) que liga as BR 101 e 262, nesta última, na altura do km 58, próximo ao Posto do Café. O mesmo vale para o sentido inverso. A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total.