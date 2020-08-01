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BR 262, em Domingos Martins, é reaberta, mas apenas com meia pista

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos estão passando aos poucos. Mas se voltar a chover, há o risco de novas interdições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 08:05

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 08:05

Interdição na BR 262, em Domingos Martins, devido às fortes chuvas no ES
BR 262, em Domingos Martins, segue com interdição parcial devido às fortes chuvas no ES Crédito: Twitter | PRF
O quilômetro 31 da BR 262, que estava bloqueado por causa das fortes chuvas, teve parte da pista liberada na manhã deste sábado. O trecho, na região de Domingos Martins, estava fechado devido a uma encosta que desmoronou no local pelas fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde quinta-feira (30).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos estão passando pelas imediações no regime pare-siga e a manutenção da operação vai depender do volume de chuvas na região. Ou seja, se voltar a chover, há chances de novas interdições no local.
A PRF do Espírito Santo informou, ainda, que encontra-se no local da operação monitorando a situação junto com as equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.
Na última sexta-feira (31), a rodovia ficou totalmente bloqueada por causa do deslizamento.
De acordo com o DNIT, devido às fortes chuvas, parte do material que estava sendo removido na encosta do quilômetro 31 foi arrastado para a pista. Desse modo, equipes estão no local para o serviços de limpeza.
A rota alternativa é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para isso, os motoristas devem seguir pela BR 101 Sul até o km 356, onde deixarão a BR 101, no trevo de Alfredo Chaves, e deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual) que liga as BR 101 e 262, nesta última, na altura do km 58, próximo ao Posto do Café. O mesmo vale para o sentido inverso. A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total. 
Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins
Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação | PRF

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