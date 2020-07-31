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Chuva no ES: BR 262 segue interditada em Domingos Martins

Trecho segue bloqueado desde a noite de quinta-feira (30); PRF e DNIT monitoram a situação da estrada

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 16:36
Interdição na BR 262, em Domingos Martins, devido às fortes chuvas no ES
Interdição na BR 262, em Domingos Martins, devido às fortes chuvas no ES Crédito: Twitter | PRF
Devido às fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde quinta-feira (30), a BR 262 em Domingos Martins, entre os quilômetros 26 e 36, segue interditada nesta sexta-feira (31). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há previsão de liberação da via. 
Sobre o bloqueio na BR 262, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que, devido às fortes chuvas, parte do material que estava sendo removido na encosta do quilômetro 31 foi arrastado para a pista. Desse modo, o tráfego na rodovia federal segue interditado nos dois sentidos para execução dos serviços de limpeza.
A rota alternativa é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para tanto, os motoristas devem seguir pela BR 101-Sul até o km 356, onde deixarão a BR 101, no trevo de Alfredo Chaves, e deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual) que liga as BR 101 e 262, nesta última, na altura do km 58, na altura do Posto do Café. O mesmo vale para para o sentido inverso. A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total. Equipes da autarquia estão no local na interdição e monitoram a possibilidade de abertura do tráfego. 
Atualização: Às 20h a PRF informou que na rodovia estadual ES 146 os veículos estão passando com meia pista, no sistema de pare e siga, em um ponto 18km depois de Alfredo Chaves, sentido Domingos Martins, segundo a Defesa Civil de Alfredo Chaves. Chove muito na região.
Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins
Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação | PRF
De acordo com a PRF e com a Eco 101, não há pontos de interdição nos demais trechos das rodovias federais que cortam o Estado. A reportagem também checou a situação de estradas estaduais, mas, segundo o DER, não há pontos de bloqueio ou retenção no momento.

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