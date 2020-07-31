Chuva no ES: BR 262 segue interditada em Domingos Martins

Interdição na BR 262, em Domingos Martins, devido às fortes chuvas no ES Crédito: Twitter | PRF

14h25 - ATENÇÃO CONDUTORES!



? BR-262, Km's 26 e 36 - Segue a interdição total na rodovia, sem previsão de liberação. pic.twitter.com/wTGABPggUU — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) July 31, 2020

Sobre o bloqueio na BR 262, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que, devido às fortes chuvas, parte do material que estava sendo removido na encosta do quilômetro 31 foi arrastado para a pista. Desse modo, o tráfego na rodovia federal segue interditado nos dois sentidos para execução dos serviços de limpeza.

A rota alternativa é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para tanto, os motoristas devem seguir pela BR 101-Sul até o km 356, onde deixarão a BR 101, no trevo de Alfredo Chaves, e deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual) que liga as BR 101 e 262, nesta última, na altura do km 58, na altura do Posto do Café. O mesmo vale para para o sentido inverso. A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total. Equipes da autarquia estão no local na interdição e monitoram a possibilidade de abertura do tráfego.

Atualização: Às 20h a PRF informou que na rodovia estadual ES 146 os veículos estão passando com meia pista, no sistema de pare e siga, em um ponto 18km depois de Alfredo Chaves, sentido Domingos Martins, segundo a Defesa Civil de Alfredo Chaves. Chove muito na região.

Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação | PRF