Remoção de passarela da Avenida Vitória é adiada por causa da chuva

A remoção da passarela do Forte São João, na Avenida Vitória, que seria feita a partir da noite desta sexta-feira (31), foi adiada em virtude da chuva que teve início nesta quinta-feira (30). O serviço de demolição, segundo a Prefeitura de Vitória (PMV), integra o projeto da nova avenida, iniciado em outubro de 2019, que conta com a implantação de novas travessias para pedestres e ciclovia no decorrer da via. A obra completa da avenida deve ser entregue em outubro deste ano.
A demolição estava prevista para começar às 22 horas desta sexta (31). A PMV informou, no entanto, que uma nova avaliação será feita neste sábado (01) para definir se o serviço poderá começar ou se será adiado para o próximo final de semana. De qualquer forma, a retirada acontecerá durante o período noturno, quando diminui o fluxo de veículos no local.
ETAPAS
O trabalho será feito primeiro com o corte da passarela ao meio, retirando uma parte e depois a outra, e, por último, serão retiradas as escadas. O equipamento pesa cerca de 16 toneladas. Segundo o secretário de Obras e Habitação de Vitória, Weverton Morais, a obra pretende diminuir o risco de quem atravessa a avenida. "Vamos criar uma faixa de pedestres segura, com sinalização e assim nós vamos garantir a segurança de todos", disse.
A retirada da passarela inaugurada em 1978 será acompanhada por uma equipe de engenheiros da Prefeitura de Vitória. Com o leilão realizado da passarela, a Prefeitura de Vitória afirma ter economizado cerca de R$ 300 mil, que seriam gastos com a desmobilização da estrutura danificada.