Remoção de passarela da Avenida Vitória é adiada por causa da chuva

Remoção da passarela na Avenida Vitória foi adiada em função da chuva Crédito: Leo Silveira | PMV

A demolição estava prevista para começar às 22 horas desta sexta (31). A PMV informou, no entanto, que uma nova avaliação será feita neste sábado (01) para definir se o serviço poderá começar ou se será adiado para o próximo final de semana. De qualquer forma, a retirada acontecerá durante o período noturno, quando diminui o fluxo de veículos no local.

Passarela do Forte São João será removida Crédito: Leo Silveira | PMV

ETAPAS

O trabalho será feito primeiro com o corte da passarela ao meio, retirando uma parte e depois a outra, e, por último, serão retiradas as escadas. O equipamento pesa cerca de 16 toneladas. Segundo o secretário de Obras e Habitação de Vitória, Weverton Morais, a obra pretende diminuir o risco de quem atravessa a avenida. "Vamos criar uma faixa de pedestres segura, com sinalização e assim nós vamos garantir a segurança de todos", disse.