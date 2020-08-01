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Trecho da BR 262 é parcialmente liberado em Domingos Martins

Tráfego na altura do quilômetro 31 é feito por sistema de pare e siga. Rodovia pode ser fechada novamente se chuvas fortes voltarem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 18:06

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 18:06

Interdição em trecho da BR 262, no Espírito Santo
Interdição em trecho da BR 262, no Espírito Santo Crédito: Divulgação | DNIT
O trecho da BR 262 que estava fechado, na altura do município de Domingos Martins, foi liberado parcialmente por voltas das 16h deste sábado (1°). A interdição começou no início da tarde no quilômetro 31, onde o tráfego agora ocorre em meia pista pelo sistema de pare e siga.
As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que segue monitorando a área juntamente de equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).
A pista pode ser totalmente fechada novamente se a chuva forte voltar e provocar quedas de barreiras na rodovia. Não há previsão para libação total da via, uma vez que equipes ainda atuam na limpeza do local.
A pista havia sido fechada às 13h, para limpeza, sem previsão de reabertura. O bloqueio realizado se deve às fortes chuvas que atingiram o Estado e que tiveram início nesta quinta-feira (30).

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Pela manhã, a pista havia sido parcialmente liberada, em sistema de pare e siga. O trecho, na região de Domingos Martins, estava fechado devido a uma encosta que desmoronou no local. De acordo com o DNIT, devido às fortes chuvas, parte do material que estava sendo removido na encosta do quilômetro 31 foi arrastado para a pista.
Segundo a PRF, não há registros de quedas de barreiras ou bloqueio em outras rodovias federais que cortam o Espírito Santo.

ROTA ALTERNATIVA À BR 262

Uma rota alternativa para evitar a BR 262 é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para tanto, os motoristas devem seguir pela BR 101-Sul até o km 356, onde deixarão a BR 101, no trevo de Alfredo Chaves, e deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual) que liga as BR 101 e 262, nesta última, na altura do km 58, na altura do Posto do Café. O mesmo vale para para o sentido inverso.
A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total. Equipes da autarquia estão no local na interdição e monitoram a possibilidade de abertura do tráfego.
Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins
Trajeto de desvio em virtude dos problemas na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação | PRF

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