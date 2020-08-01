Trecho da BR 262 é parcialmente liberado em Domingos Martins

O trecho da BR 262 que estava fechado, na altura do município de Domingos Martins, foi liberado parcialmente por voltas das 16h deste sábado (1°). A interdição começou no início da tarde no quilômetro 31, onde o tráfego agora ocorre em meia pista pelo sistema de pare e siga.
As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que segue monitorando a área juntamente de equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).
A pista pode ser totalmente fechada novamente se a chuva forte voltar e provocar quedas de barreiras na rodovia. Não há previsão para libação total da via, uma vez que equipes ainda atuam na limpeza do local.
A pista havia sido fechada às 13h, para limpeza, sem previsão de reabertura. O bloqueio realizado se deve às fortes chuvas que atingiram o Estado e que tiveram início nesta quinta-feira (30).
Pela manhã, a pista havia sido parcialmente liberada, em sistema de pare e siga. O trecho, na região de Domingos Martins, estava fechado devido a uma encosta que desmoronou no local. De acordo com o DNIT, devido às fortes chuvas, parte do material que estava sendo removido na encosta do quilômetro 31 foi arrastado para a pista.
Segundo a PRF, não há registros de quedas de barreiras ou bloqueio em outras rodovias federais que cortam o Espírito Santo.
ROTA ALTERNATIVA À BR 262
Uma rota alternativa para evitar a BR 262 é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para tanto, os motoristas devem seguir pela BR 101-Sul até o km 356, onde deixarão a BR 101, no trevo de Alfredo Chaves, e deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual) que liga as BR 101 e 262, nesta última, na altura do km 58, na altura do Posto do Café. O mesmo vale para para o sentido inverso.
A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total. Equipes da autarquia estão no local na interdição e monitoram a possibilidade de abertura do tráfego.