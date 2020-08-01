Trecho da BR 262 é parcialmente liberado em Domingos Martins

Interdição em trecho da BR 262, no Espírito Santo Crédito: Divulgação | DNIT

As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , que segue monitorando a área juntamente de equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

17h - ATUALIZAÇÃO INTERDIÇÃO BR-262 KM 31

No momento, o local segue liberado parcialmente, operando em regime de Pare e Siga. A manutenção da operação dependerá do volume de chuvas na região. A PRF/ES encontra-se no local monitorando a situação juntamente com as equipes do DNIT. — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) August 1, 2020

A pista pode ser totalmente fechada novamente se a chuva forte voltar e provocar quedas de barreiras na rodovia. Não há previsão para libação total da via, uma vez que equipes ainda atuam na limpeza do local.

Pela manhã, a pista havia sido parcialmente liberada, em sistema de pare e siga. O trecho, na região de Domingos Martins, estava fechado devido a uma encosta que desmoronou no local. De acordo com o DNIT, devido às fortes chuvas, parte do material que estava sendo removido na encosta do quilômetro 31 foi arrastado para a pista.

Segundo a PRF, não há registros de quedas de barreiras ou bloqueio em outras rodovias federais que cortam o Espírito Santo.

ROTA ALTERNATIVA À BR 262

Uma rota alternativa para evitar a BR 262 é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para tanto, os motoristas devem seguir pela BR 101-Sul até o km 356, onde deixarão a BR 101, no trevo de Alfredo Chaves, e deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual) que liga as BR 101 e 262, nesta última, na altura do km 58, na altura do Posto do Café. O mesmo vale para para o sentido inverso.

A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total. Equipes da autarquia estão no local na interdição e monitoram a possibilidade de abertura do tráfego.