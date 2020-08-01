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Km 31

Trecho da BR 262 em Domingos Martins volta a ficar totalmente interditado

O bloqueio realizado se deve às fortes chuvas que atingiram o Estado e que tiveram início nesta quinta-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2020 às 12:57

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 12:57

Interdição na BR 262, em Domingos Martins, devido às fortes chuvas no ES
Interdição na BR 262, em Domingos Martins, devido às fortes chuvas no ES Crédito: Twitter | PRF
Depois de três horas de interdição, o quilômetro 31 da BR 262, em Domingos Martins, foi reaberto parcialmente às 16 horas deste sábado (1º). O trecho opera no sistema pare e siga. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas redes sociais.
A PRF está no local monitorando a situação juntamente com as equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A manutenção do pare e siga vai depender do volume de chuvas da região.
A pista havia sido fechada às 13h, para limpeza, sem previsão de reabertura.  O bloqueio realizado se deve às fortes chuvas que atingiram o Estado e que tiveram início nesta quinta-feira (30).
Pela manhã a pista havia sido parcialmente liberada, em sistema de pare e siga. O trecho, na região de Domingos Martins, estava fechado devido a uma encosta que desmoronou no local. De acordo com o DNIT, devido às fortes chuvas, parte do material que estava sendo removido na encosta do quilômetro 31 foi arrastado para a pista.

ROTA ALTERNATIVA

A rota alternativa é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para tanto, os motoristas devem seguir pela BR 101-Sul até o km 356, onde deixarão a BR 101, no trevo de Alfredo Chaves, e deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual) que liga as BR 101 e 262, nesta última, na altura do km 58, na altura do Posto do Café. O mesmo vale para para o sentido inverso.
A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total. Equipes da autarquia estão no local na interdição e monitoram a possibilidade de abertura do tráfego.
Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins
Trajeto de desvio em virtude da interdição na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Divulgação | PRF

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