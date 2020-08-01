Trecho da BR 262 em Domingos Martins volta a ficar totalmente interditado

Interdição na BR 262, em Domingos Martins, devido às fortes chuvas no ES Crédito: Twitter | PRF

Depois de três horas de interdição, o quilômetro 31 da BR 262, em Domingos Martins, foi reaberto parcialmente às 16 horas deste sábado (1º). O trecho opera no sistema pare e siga. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas redes sociais.

17h - ATUALIZAÇÃO INTERDIÇÃO BR-262 KM 31

No momento, o local segue liberado parcialmente, operando em regime de Pare e Siga. A manutenção da operação dependerá do volume de chuvas na região. A PRF/ES encontra-se no local monitorando a situação juntamente com as equipes do DNIT. — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) August 1, 2020

A PRF está no local monitorando a situação juntamente com as equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A manutenção do pare e siga vai depender do volume de chuvas da região.

A pista havia sido fechada às 13h, para limpeza, sem previsão de reabertura. O bloqueio realizado se deve às fortes chuvas que atingiram o Estado e que tiveram início nesta quinta-feira (30).

16h - No momento, o local foi liberado parcialmente, operando até as 17h em regime de Pare e Siga. Após 17h será novamente interditado para avaliação. A PRF/ES encontra-se no local monitorando a situação juntamente com as equipes do DNIT. — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) August 1, 2020

Pela manhã a pista havia sido parcialmente liberada , em sistema de pare e siga. O trecho, na região de Domingos Martins, estava fechado devido a uma encosta que desmoronou no local. De acordo com o DNIT, devido às fortes chuvas, parte do material que estava sendo removido na encosta do quilômetro 31 foi arrastado para a pista.

ROTA ALTERNATIVA

A rota alternativa é feita pelo município de Alfredo Chaves. Para tanto, os motoristas devem seguir pela BR 101-Sul até o km 356, onde deixarão a BR 101, no trevo de Alfredo Chaves, e deverão acessar a ES 146 (rodovia estadual) que liga as BR 101 e 262, nesta última, na altura do km 58, na altura do Posto do Café. O mesmo vale para para o sentido inverso.

A rodovia ES 146 pode ser utilizada por veículos com até 12 toneladas de peso bruto total. Equipes da autarquia estão no local na interdição e monitoram a possibilidade de abertura do tráfego.