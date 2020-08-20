Polícia identifica suspeito de matar mulher no interior de Anchieta

Familiares da vítima foram ouvidos e a causa da morte ainda é investigada. Nesta quinta-feira (20), o delegado que está à frente da investigação, Luiz Carlos Claret Pascoal, disse que aguarda os laudos periciais do local e do médico legista, que pode apontar a causa da morte de Euzineia. Nós representamos pela prisão (do suspeito), mas ainda não tivemos reposta da Justiça, informou o delegado.