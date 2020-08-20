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Norte do ES

Vítima perde R$ 100 mil em golpe de falso leilão em Aracruz

Ao menos quatro pessoas foram vítimas do golpe no município. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 14:51
Aracruz
O delegado Rodrigo Peçanha, da Delegacia de Aracruz, investiga o caso Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ao menos quatro pessoas foram vítimas de um golpe que simulava leilão de veículos em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, neste mês. Uma das vítimas perdeu R$ 100 mil. O caso é investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso.
O delegado Rodrigo Peçanha, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, explicou que os golpistas criaram um site para o leilão e ofertavam veículos para lances.

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Eles expõem um site como se fosse oficial de leilão. Então, o indivíduo faz um cadastro, participa de um leilão e arremata o veículo. O estelionatário faz ele acreditar que adquiriu o carro e a vítima acaba fazendo o pagamento do boleto, informou o delegado.
Segundo Peçanha, esse é um golpe novo no município e casos semelhantes já foram registrados em cidades do estado de São Paulo. Através desses outros registros, o delegado busca informações sobre os suspeitos.
Por causa da aparente veracidade das informações apresentadas no site de leilão, o delegado alertou que a população deve ficar atenta para não ser vítima de golpes.
É importante verificar bastante antes de fazer qualquer tipo de pagamento. Pegar o CPNJ que está sendo apresentado por aquele site e ver se realmente existe uma empresa de leilões que trabalha assim e verificar também a existência desse veículo, salientou.

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