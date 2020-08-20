Vítima perde R$ 100 mil em golpe de falso leilão em Aracruz

Ao menos quatro pessoas foram vítimas de um golpe que simulava leilão de veículos em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, neste mês. Uma das vítimas perdeu R$ 100 mil. O caso é investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso.
O delegado Rodrigo Peçanha, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, explicou que os golpistas criaram um site para o leilão e ofertavam veículos para lances.
Eles expõem um site como se fosse oficial de leilão. Então, o indivíduo faz um cadastro, participa de um leilão e arremata o veículo. O estelionatário faz ele acreditar que adquiriu o carro e a vítima acaba fazendo o pagamento do boleto, informou o delegado.
Segundo Peçanha, esse é um golpe novo no município e casos semelhantes já foram registrados em cidades do estado de São Paulo. Através desses outros registros, o delegado busca informações sobre os suspeitos.
Por causa da aparente veracidade das informações apresentadas no site de leilão, o delegado alertou que a população deve ficar atenta para não ser vítima de golpes.
É importante verificar bastante antes de fazer qualquer tipo de pagamento. Pegar o CPNJ que está sendo apresentado por aquele site e ver se realmente existe uma empresa de leilões que trabalha assim e verificar também a existência desse veículo, salientou.