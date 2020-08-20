Vítima perde R$ 100 mil em golpe de falso leilão em Aracruz

O delegado Rodrigo Peçanha, da Delegacia de Aracruz, investiga o caso Crédito: Reprodução/TV Gazeta

R$ 100 mil. O caso é investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso. Ao menos quatro pessoas foram vítimas de um golpe que simulava leilão de veículos em Aracruz , no Norte do Espírito Santo, neste mês. Uma das vítimas perdeu. O caso é investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso.

O delegado Rodrigo Peçanha, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, explicou que os golpistas criaram um site para o leilão e ofertavam veículos para lances.

Eles expõem um site como se fosse oficial de leilão. Então, o indivíduo faz um cadastro, participa de um leilão e arremata o veículo. O estelionatário faz ele acreditar que adquiriu o carro e a vítima acaba fazendo o pagamento do boleto, informou o delegado.

Segundo Peçanha, esse é um golpe novo no município e casos semelhantes já foram registrados em cidades do estado de São Paulo. Através desses outros registros, o delegado busca informações sobre os suspeitos.

Por causa da aparente veracidade das informações apresentadas no site de leilão, o delegado alertou que a população deve ficar atenta para não ser vítima de golpes.