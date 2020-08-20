Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Do Recife

Prova do crime: material genético de feto e de menina estuprada chega ao ES

A coleta ocorreu no hospital onde a criança foi submetida a um aborto, em Recife (PE), e chegou ao Estado na noite desta quarta-feira (19) para que sejam feitas as confrontações com o perfil do suspeito. Prazo para a divulgação do resultado é de 30 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 11:31

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 11:31

O Departamento Médico-Legal de Vitória (DML) foi o único a ter médico-legal hoje (16) no Estado.
O material genético da criança e do feto já estão no Estado e serão confrontados com o perfil coletado do suspeito de praticar os abusos e engravidá-la  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Polícia Civil do Espírito Santo já está com o material genético da menina de 10 anos e também do feto. A assessoria da PC informou em nota na manhã desta quinta-feira (20) que a polícia no Estado recebeu o material nesta quarta-feira (19).
"A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), recebeu nesta quarta-feira (19), do Instituto de Genética Forense de Pernambuco, os perfis genéticos, do feto e da criança. Os perfis genéticos estão sob análise no Laboratório de DNA, para que sejam feitas as confrontações com o perfil do suspeito, de quem coletamos o material biológico para processamento", ressaltou o comunicado.

Veja Também

Menina estuprada no ES: Felipe Neto diz ter sido procurado por golpistas

MPES quer que Sara Winter pague R$ 1 milhão por vazar dados de menina estuprada

Menina de 10 anos que engravidou após estupro no ES tem alta de hospital

De posse do material genético, os próximos passos serão dados no cruzamento laboratorial para confirmar se de fato a gravidez da menina foi originada por abusos praticados pelo suspeito de 33 anos, como explicado pelo superintendente de Polícia Técnico Científica, Renato Kosky Júnior.
"Estamos dando a maior celeridade possível neste caso, mas sem comprometimento da qualidade e responsabilidade que os exames requerem. Acreditamos que, em poucos dias, poderemos concluir os exames e enviar os resultados para o Ministério Público Estadual"
Renato Kosky Júnior - Superintendente de Polícia Técnico Científica
Embora haja a expectativa para uma rápida divulgação do resultado, neste tipo de procedimento o prazo para a conclusão do exame de DNA é de 30 dias.

RELEMBRE O CASO

O crime veio a público no início de agosto, depois de a menina procurar um hospital estadual de São Mateus, com dores abdominais. Exames constataram que ela estava grávida, o que a levou a revelar que era abusada sexualmente pelo tio desde 2016. Ou seja, desde quando ela tinha apenas seis anos.
Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo
A menina estuprada teve a gravidez comprovada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, há pouco mais de uma semana Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Por direito previsto em lei, a menina interrompeu a gravidez no último final de semana, em um hospital da cidade de Recife (PE). Nesta quarta-feira (19), o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) confirmou que ela já recebeu alta. No futuro, ela pode ser acolhida por programas de proteção e até mudar de nome.
Já o tio da menina estava foragido desde o dia 12 de agosto, mas acabou preso na madrugada dessa terça-feira (18), na casa de parentes, em Betim (MG). Horas depois, ele foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) em Vitória; e à noite deu entrada em uma penitenciária do Complexo de Xuri, em Vila Velha.

LEIA MAIS

Menina de 10 anos estuprada no ES ficou aliviada ao saber da prisão do tio

Ministério de Damares diz que não vazou dados de menina estuprada no ES

Tio esperava família sair de casa para abusar de menina, diz Ramalho

Menina estuprada no ES: Casagrande liga para médico que fez aborto

Menina de 10 anos grávida após estupro entrou em hospital em porta-malas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados