Prova do crime: material genético de feto e de menina estuprada chega ao ES

O material genético da criança e do feto já estão no Estado e serão confrontados com o perfil coletado do suspeito de praticar os abusos e engravidá-la Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), recebeu nesta quarta-feira (19), do Instituto de Genética Forense de Pernambuco, os perfis genéticos, do feto e da criança. Os perfis genéticos estão sob análise no Laboratório de DNA, para que sejam feitas as confrontações com o perfil do suspeito, de quem coletamos o material biológico para processamento", ressaltou o comunicado.

De posse do material genético, os próximos passos serão dados no cruzamento laboratorial para confirmar se de fato a gravidez da menina foi originada por abusos praticados pelo suspeito de 33 anos, como explicado pelo superintendente de Polícia Técnico Científica, Renato Kosky Júnior.

"Estamos dando a maior celeridade possível neste caso, mas sem comprometimento da qualidade e responsabilidade que os exames requerem. Acreditamos que, em poucos dias, poderemos concluir os exames e enviar os resultados para o Ministério Público Estadual" Renato Kosky Júnior - Superintendente de Polícia Técnico Científica

Embora haja a expectativa para uma rápida divulgação do resultado, neste tipo de procedimento o prazo para a conclusão do exame de DNA é de 30 dias.

RELEMBRE O CASO

A menina estuprada teve a gravidez comprovada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, há pouco mais de uma semana Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Por direito previsto em lei, a menina interrompeu a gravidez no último final de semana, em um hospital da cidade de Recife (PE). Nesta quarta-feira (19), o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) confirmou que ela já recebeu alta. No futuro, ela pode ser acolhida por programas de proteção e até mudar de nome.