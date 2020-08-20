Prova do crime: material genético de feto e de menina estuprada chega ao ES

A Polícia Civil do Espírito Santo já está com o material genético da menina de 10 anos e também do feto. A assessoria da PC informou em nota na manhã desta quinta-feira (20) que a polícia no Estado recebeu o material nesta quarta-feira (19).
"A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), recebeu nesta quarta-feira (19), do Instituto de Genética Forense de Pernambuco, os perfis genéticos, do feto e da criança. Os perfis genéticos estão sob análise no Laboratório de DNA, para que sejam feitas as confrontações com o perfil do suspeito, de quem coletamos o material biológico para processamento", ressaltou o comunicado.
De posse do material genético, os próximos passos serão dados no cruzamento laboratorial para confirmar se de fato a gravidez da menina foi originada por abusos praticados pelo suspeito de 33 anos, como explicado pelo superintendente de Polícia Técnico Científica, Renato Kosky Júnior.
"Estamos dando a maior celeridade possível neste caso, mas sem comprometimento da qualidade e responsabilidade que os exames requerem. Acreditamos que, em poucos dias, poderemos concluir os exames e enviar os resultados para o Ministério Público Estadual"
Embora haja a expectativa para uma rápida divulgação do resultado, neste tipo de procedimento o prazo para a conclusão do exame de DNA é de 30 dias.
RELEMBRE O CASO
O crime veio a público no início de agosto, depois de a menina procurar um hospital estadual de São Mateus, com dores abdominais. Exames constataram que ela estava grávida, o que a levou a revelar que era abusada sexualmente pelo tio desde 2016. Ou seja, desde quando ela tinha apenas seis anos.
Por direito previsto em lei, a menina interrompeu a gravidez no último final de semana, em um hospital da cidade de Recife (PE). Nesta quarta-feira (19), o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) confirmou que ela já recebeu alta. No futuro, ela pode ser acolhida por programas de proteção e até mudar de nome.
Já o tio da menina estava foragido desde o dia 12 de agosto, mas acabou preso na madrugada dessa terça-feira (18), na casa de parentes, em Betim (MG). Horas depois, ele foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) em Vitória; e à noite deu entrada em uma penitenciária do Complexo de Xuri, em Vila Velha.