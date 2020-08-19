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Acidente

Caminhão de lixo tomba e causa bloqueio parcial na BR 101 em Aracruz

Ocorrência foi em um local conhecido como Curva do Assombro, no distrito de Guaraná; o motorista viajava sozinho e não ficou ferido, parte da carga ficou espalhada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 16:08

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 16:08

Caminhão de lixo tomba na BR 101 Crédito: Ariele Rui | TV Gazeta Norte
Um caminhão de lixo tombou na BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (19), no no distrito de Guaraná, na altura do quilômetro 184, em um local conhecido como Curva do Assombro. O motorista viajava sozinho e não ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente causou uma interdição parcial na rodovia. Um desvio foi feito e o trânsito segue sem lentidão na região. 
De acordo com representantes da empresa responsável pelo veículo, o caminhão saiu de São Mateus, também no Norte do Estado, para fazer o descarte da carga em um local apropriado de Aracruz. O motorista relatou que quando passou pela curva ouviu um barulho vindo do caminhão. Em seguida, ele perdeu o controle do veículo e tombou.

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O acidente não envolveu outros veículos. O condutor, que viajava sozinho, não ficou ferido. Devido ao tombamento, parte da carga de lixo espalhou-se no canteiro e às margens da estrada. O veículo e a carga foram retirados no período da tarde.
Caminhão de lixo tomba na BR 101
Parte da carga ficou espalhada Crédito: Ariele Rui | TV Gazeta Norte
A PRF não informou as causas do acidente. O trânsito  precisou ser interrompido no local do acidente.  Mas um desvio foi feito e o fluxo de veículos segue sem lentidão na região. 

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