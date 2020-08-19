Caminhão de lixo tomba e causa bloqueio parcial na BR 101 em Aracruz

Caminhão de lixo tomba na BR 101 Crédito: Ariele Rui | TV Gazeta Norte

Um caminhão de lixo tombou na BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (19), no no distrito de Guaraná, na altura do quilômetro 184, em um local conhecido como Curva do Assombro. O motorista viajava sozinho e não ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente causou uma interdição parcial na rodovia. Um desvio foi feito e o trânsito segue sem lentidão na região.

De acordo com representantes da empresa responsável pelo veículo, o caminhão saiu de São Mateus, também no Norte do Estado, para fazer o descarte da carga em um local apropriado de Aracruz. O motorista relatou que quando passou pela curva ouviu um barulho vindo do caminhão. Em seguida, ele perdeu o controle do veículo e tombou.

O acidente não envolveu outros veículos. O condutor, que viajava sozinho, não ficou ferido. Devido ao tombamento, parte da carga de lixo espalhou-se no canteiro e às margens da estrada. O veículo e a carga foram retirados no período da tarde.

Parte da carga ficou espalhada Crédito: Ariele Rui | TV Gazeta Norte