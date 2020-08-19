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Idoso de 70 anos ferido

Carro capota após bater em árvore em rodovia do ES

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e socorreu o motorista. O condutor de 70 anos foi encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 13:00

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 13:00

Idoso perde o controle da direção, colide em árvore e capota carro em rodovia no Norte do ES
O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (19) Crédito: Divulgação
Um idoso de 70 anos precisou ser socorrido após perder o controle da direção, colidir contra uma árvore e capotar com o carro na Rodovia BR 381, que liga os municípios de São Mateus a Nova Venécia. O acidente foi na manhã desta quarta-feira (19), no quilômetro 47, em São Mateus, na Região Norte do Estado. O motorista foi levado para o hospital e o estado de saúde dele é estável.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o condutor tenha perdido o controle da direção após passar por um quebra-mola. Segundo os Bombeiros, o idoso ficou preso às ferragens e sofreu fraturas pelo corpo.
O motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, com suspeita de fraturas nos braços e nas pernas, além de lesões no rosto. Ele estava sozinho no veículo na hora do acidente.

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