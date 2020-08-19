Carro capota após bater em árvore em rodovia do ES

Um idoso de 70 anos precisou ser socorrido após perder o controle da direção, colidir contra uma árvore e capotar com o carro na Rodovia BR 381, que liga os municípios de São Mateus a Nova Venécia. O acidente foi na manhã desta quarta-feira (19), no quilômetro 47, em São Mateus, na Região Norte do Estado. O motorista foi levado para o hospital e o estado de saúde dele é estável.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o condutor tenha perdido o controle da direção após passar por um quebra-mola. Segundo os Bombeiros, o idoso ficou preso às ferragens e sofreu fraturas pelo corpo.
O motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, com suspeita de fraturas nos braços e nas pernas, além de lesões no rosto. Ele estava sozinho no veículo na hora do acidente.