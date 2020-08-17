Acidente em João Neiva deixa um morto e cinco feridos na BR 101

Acidente deixou um morto e cinco feridos na BR-101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente na madrugada desta segunda-feira (17) na BR-101, em João Neiva , no Norte do Espírito Santo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda apura como o acidente aconteceu. Segundo informações dos agentes, um dos carros invadiu a contramão e os dois veículos bateram de frente.

Com a batida, o motorista de um dos veículos morreu. Os feridos foram levados para hospitais da região. Uma delas foi internada em estado grave. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Aracruz.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária Eco101, a faixa 1 do sentido sul ficou interditada e o tráfego seguiu por desvio no trecho. A pista foi liberada às 3h10.