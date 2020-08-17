Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De madrugada

Acidente em João Neiva deixa um morto e cinco feridos na BR 101

Segundo informações dos agentes, um dos carros invadiu a contramão e os dois veículos bateram de frente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 12:59

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 12:59

Acidente deixou um morto e cinco feridos na BR-101
Acidente deixou um morto e cinco feridos na BR-101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente na madrugada desta segunda-feira (17) na BR-101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda apura como o acidente aconteceu. Segundo informações dos agentes, um dos carros invadiu a contramão e os dois veículos bateram de frente.

Veja Também

Motociclista autuado após acidente no Sambão paga fiança e responderá em liberdade

Caminhoneiro fica ferido após acidente em Venda Nova do Imigrante

Com a batida, o motorista de um dos veículos morreu. Os feridos foram levados para hospitais da região. Uma delas foi internada em estado grave. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Aracruz.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária Eco101, a faixa 1 do sentido sul ficou interditada e o tráfego seguiu por desvio no trecho. A pista foi liberada às 3h10.
Com informações do G1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 flores fáceis de cuidar que vão deixar seu jardim lindo no outono
Imagem de destaque
Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado
Imagem de destaque
Neymara Carvalho comanda Time Brasil de bodyboarding em Jogos Sul-Americanos da Juventude 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados