Acidente em João Neiva deixa um morto e cinco feridos na BR 101

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente na madrugada desta segunda-feira (17) na BR-101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda apura como o acidente aconteceu. Segundo informações dos agentes, um dos carros invadiu a contramão e os dois veículos bateram de frente.
Com a batida, o motorista de um dos veículos morreu. Os feridos foram levados para hospitais da região. Uma delas foi internada em estado grave. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Aracruz.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária Eco101, a faixa 1 do sentido sul ficou interditada e o tráfego seguiu por desvio no trecho. A pista foi liberada às 3h10.
Com informações do G1ES