Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veículo tombou

Caminhoneiro fica ferido após acidente em Venda Nova do Imigrante

Motorista perdeu o controle do caminhão em uma curva e tombou às margens da Rodovia Pedro Cola, no interior de Venda Nova do Imigrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 15:48

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 15:48

Motorista de caminhão ficou ferido em acidente em Venda Nova do Imigrante
Motorista de caminhão ficou ferido em acidente em Venda Nova do Imigrante Crédito: Igor Casagrande
Um caminhoneiro ficou ferido após um acidente na tarde desta quarta-feira (12) no interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou às margens da Rodovia Pedro Cola. Ele foi socorrido pelo resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A batida aconteceu por volta das 13h15. O internauta Igor Casagrande passou pelo local e registrou o resgate. Ele contou que o motorista descia o ponto conhecido como Serra do Scabelo. Uma das pistas foi interditada para o socorro. O veículo transportava lixo, segundo o internauta.
Motorista foi socorrido pelo Samu e Corpo de Bombeiros
Motorista foi socorrido pelo Samu e Corpo de Bombeiros Crédito: Igor Casagrande
Os bombeiros informaram que o veículo acabou batendo em árvores e a vítima ficou presa às ferragens. O motorista, segundo os militares, se encontrava lúcido, orientado e foi encaminhado ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova.

Veja Também

Motorista morre preso às ferragens em acidente na BR 262 em Iúna

ES teve 129 acidentes de motos com mortes de janeiro a junho de 2020

Tecnologias em automóveis evitam acidentes e salvam vidas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados