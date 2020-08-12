Caminhoneiro fica ferido após acidente em Venda Nova do Imigrante

Um caminhoneiro ficou ferido após um acidente na tarde desta quarta-feira (12) no interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou às margens da Rodovia Pedro Cola. Ele foi socorrido pelo resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A batida aconteceu por volta das 13h15. O internauta Igor Casagrande passou pelo local e registrou o resgate. Ele contou que o motorista descia o ponto conhecido como Serra do Scabelo. Uma das pistas foi interditada para o socorro. O veículo transportava lixo, segundo o internauta.
Os bombeiros informaram que o veículo acabou batendo em árvores e a vítima ficou presa às ferragens. O motorista, segundo os militares, se encontrava lúcido, orientado e foi encaminhado ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova.