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Morte na BR 262

Motorista morre preso às ferragens em acidente na BR 262 em Iúna

Caminhão estava carregado com latas de tinta e capotou em ribanceira no distrito de Pequiá, em Iúna, no Sul do Espírito Santo; pista ficou interditada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 15:16

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:16

Carga de tinta ficou espalhada na pista
Carga de tinta ficou espalhada na pista Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um caminhoneiro morreu preso às ferragens na manhã desta terça-feira (11), em um acidente na BR 262, em Iúna, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão que a vítima dirigia transportava latas de tinta. A carga ficou em parte da pista, interditando a via no sentido Belo Horizonte. Segundo a PRF, a pista foi totalmente liberada por volta das 15h30.
acidente aconteceu às 08h30, na altura do distrito de Pequiá, no Km 192, na divisa com o estado de Minas Gerais. O veículo capotou em uma ribanceira de 90 metros. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o motorista das ferragens e a perícia foi acionada. Outro ocupante do caminhão foi socorrido e encaminhado para o Pronto Atendimento de Iúna.
Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o motorista das ferragens
Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o motorista das ferragens Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foi acionado pela PRF por conta da carga de tinta, derramada na via. O trânsito, de acordo com a polícia, foi liberado nos dois sentidos na parte da tarde.
. O veículo capotou em uma ribanceira de 90 metros
O veículo capotou em uma ribanceira de 90 metros Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

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