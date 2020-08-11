Motorista morre preso às ferragens em acidente na BR 262 em Iúna

Um caminhoneiro morreu preso às ferragens na manhã desta terça-feira (11), em um acidente na BR 262, em Iúna, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão que a vítima dirigia transportava latas de tinta. A carga ficou em parte da pista, interditando a via no sentido Belo Horizonte. Segundo a PRF, a pista foi totalmente liberada por volta das 15h30.
O acidente aconteceu às 08h30, na altura do distrito de Pequiá, no Km 192, na divisa com o estado de Minas Gerais. O veículo capotou em uma ribanceira de 90 metros. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o motorista das ferragens e a perícia foi acionada. Outro ocupante do caminhão foi socorrido e encaminhado para o Pronto Atendimento de Iúna.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foi acionado pela PRF por conta da carga de tinta, derramada na via. O trânsito, de acordo com a polícia, foi liberado nos dois sentidos na parte da tarde.