Motociclista autuado após acidente no Sambão paga fiança e responderá em liberdade

A manobra e o consequente acidente aconteceu por volta das 22h20, enquanto era realizado um evento clandestino de carros customizados no Sambão do Povo.
Divulgado nas redes sociais, um post revela que o encontro automotivo aconteceria todas as quartas-feiras, às 20 horas, no Sambão do Povo. Na publicação, ainda há as seguintes afirmações: traga a sua família e lotamos o primeiro, vamos lotar novamente.
A cerca de 300 metros do Sambão do Povo, está a 2ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar. Questionada por A Gazeta, a Corporação informou que chegou a ser acionada, mas que, ao chegar ao local, o acidente já havia ocorrido e o socorro já estava sendo prestado pelos Bombeiros.
Ainda de acordo com a Polícia Militar
, o homem já é conhecido do Batalhão de Trânsito da PM. Em 2005 e 2006, ele foi flagrado dirigindo sem carteira de habilitação, quando ainda era menor de idade. Já em 2013, policiais do trânsito o abordaram pilotando uma motocicleta sem capacete. Por essa ocorrência, de 2013, a carteira de habilitação dele foi suspensa por um mês.
Com informações da TV Gazeta