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Em Vitória

Motociclista autuado após acidente no Sambão paga fiança e responderá em liberdade

Ele segue internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, e não está mais sob escolta policial. De acordo com a PM, o homem de 31 anos já havia sido flagrado por não ter habilitação e por pilotar sem capacete
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 10:14

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 10:14

Motociclista cai ao fazer manobra proibida no Sambão do Povo, em Vitória
Motociclista cai ao fazer manobra proibida no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Reprodução
O motociclista que empinou a moto e acabou ferido em um acidente no Sambão do Povo, em Vitória, na última quarta-feira (12),  pagou fiança e não está mais sob escolta policial. Ele segue internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, e vai responder ao processo em liberdade.
O homem de 31 anos foi autuado pela Polícia Civil em flagrante por exibição ou demonstração em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco. 

Artigo 308

Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.  

Penas: detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Sérgio Moro

Código de Trânsito Brasileiro
A manobra  e o consequente acidente  aconteceu por volta das 22h20, enquanto era realizado um evento clandestino de carros customizados no Sambão do Povo. 
Divulgado nas redes sociais, um post revela que o encontro automotivo aconteceria todas as quartas-feiras, às 20 horas, no Sambão do Povo. Na publicação, ainda há as seguintes afirmações: traga a sua família e lotamos o primeiro, vamos lotar novamente.
Convite para encontro de carros no Sambão do Povo foi divulgado em redes sociais
Convite para encontro de carros no Sambão do Povo foi divulgado em redes sociais Crédito: Enviado por internauta

PROBLEMAS COM TRÂNSITO SÃO FREQUENTES

A cerca de 300 metros do Sambão do Povo, está a 2ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar. Questionada por A Gazeta, a Corporação informou que chegou a ser acionada, mas que, ao chegar ao local, o acidente já havia ocorrido e o socorro já estava sendo prestado pelos Bombeiros.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem já é conhecido do Batalhão de Trânsito da PM. Em 2005 e 2006, ele foi flagrado dirigindo sem carteira de habilitação, quando ainda era menor de idade. Já em 2013, policiais do trânsito o abordaram pilotando uma motocicleta sem capacete. Por essa ocorrência, de 2013,  a carteira de habilitação dele foi suspensa por um mês.
Com informações da TV Gazeta

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