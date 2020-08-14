Acidente com moto deixa trânsito complicado em Vitória

Acidente envolvendo motociclista deixa trânsito complicado na Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Imagens recebidas pela TV Gazeta

Um acidente de moto deixou duas pessoas feridas na Curva do Saldanha, no bairro Forte São João, em Vitória . Duas faixas foram interditadas no sentido Avenida Vitória e, com isso, motoristas que saem do Centro enfrentam lentidão no trecho. A condutora da moto e o namorado dela, que estava na garupa, sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Samu.

De acordo com o agente Luiz Fernando, da Guarda Municipal, a motociclista perdeu o controle por conta de um derramamento de óleo na pista. Um derramamento de óleo causou a queda de motociclista. Ela veio derrapando por uns 30 metros. A condutora, aparentemente, quebrou o braço e a perna, e o namorado dela teve uma luxação no joelho, disse.

Uma ambulância do Samu fez o resgate das vítimas. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde deles não é grave. A Guarda Municipal de Vitória também esteve no local. Duas faixas foram interditadas para o atendimento da ocorrência. Com isso, motoristas que saem do Centro enfrentam lentidão no trecho.