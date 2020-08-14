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Curva do Saldanha

Acidente com moto deixa trânsito complicado em Vitória

De acordo com a Guarda Municipal, derramamento de óleo provocou queda de uma motociclista e do namorado dela, que estava na garupa da moto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 08:54

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 08:54

Acidente envolvendo motociclista deixa trânsito complicado na Curva do Saldanha, em Vitória
Acidente envolvendo motociclista deixa trânsito complicado na Curva do Saldanha, em Vitória Crédito: Imagens recebidas pela TV Gazeta
Um acidente de moto deixou duas pessoas feridas na Curva do Saldanha, no bairro Forte São João, em Vitória. Duas faixas foram interditadas no sentido Avenida Vitória e, com isso, motoristas que saem do Centro enfrentam lentidão no trecho. A condutora da moto e o namorado dela, que estava na garupa, sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Samu.
De acordo com o agente Luiz Fernando, da Guarda Municipal, a motociclista perdeu o controle por conta de um derramamento de óleo na pista. Um derramamento de óleo causou a queda de motociclista. Ela veio derrapando por uns 30 metros. A condutora, aparentemente, quebrou o braço e a perna, e o namorado dela teve uma luxação no joelho, disse.

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Uma ambulância do Samu fez o resgate das vítimas. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde deles não é grave. A Guarda Municipal de Vitória também esteve no local. Duas faixas foram interditadas para o atendimento da ocorrência. Com isso, motoristas que saem do Centro enfrentam lentidão no trecho.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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