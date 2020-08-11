Mulher morre em acidente na Serafim Derenzi, em Vitória

Uma mulher morreu após a moto que conduzia se envolver em um acidente na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Redenção, em Vitória, na noite desta segunda-feira (10). A vítima foi identificada como Raquel Tavares, que não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.
Segundo informações da TV Gazeta, Raquel tinha saído de casa e estava indo para a igreja no momento do acidente. De acordo com um amigo da família, testemunhas contaram que a vítima teria esbarrado no ônibus e o veículo passado por cima dela. O marido de Raquel esteve no local após o ocorrido, mas não gravou entrevista. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória.
Com informações de Jorge Félix, da TV Gazeta