Mulher morre em acidente na Serafim Derenzi, em Vitória

Segundo informações da TV Gazeta, Raquel tinha saído de casa e estava indo para a igreja no momento do acidente. De acordo com um amigo da família, testemunhas contaram que a vítima teria esbarrado no ônibus e o veículo passado por cima dela. O marido de Raquel esteve no local após o ocorrido, mas não gravou entrevista. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória.