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Internado em estado grave

Motociclista é arrastado pela rua em acidente com ônibus em Vila Velha

Fotos tiradas logo após o ocorrido mostram que o motociclista foi parar embaixo de um pneu traseiro do coletivo. A batida aconteceu no bairro Coqueiral de Itaparica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 06:58

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 06:58

Acidente aconteceu em rotatória no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha
Acidente aconteceu em rotatória no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus deixou um motociclista ferido no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (18). Com a batida, ele foi arrastado pela rua. O motociclista foi levado para o hospital em estado grave. O homem, identificado como Alan de Oliveira Backer, é representante de vendas de remédios e estava em horário de trabalho. Um colega de trabalho do motociclista disse que ele foi levado direto para a sala de cirurgia assim que chegou no hospital. As informações foram apuradas pela equipe da TV Gazeta, que esteve no local. 
O acidente aconteceu por volta das 19h30, na rotatória que dá acesso à Avenida João Mendes. Fotos tiradas logo após o ocorrido mostram que o motociclista foi parar embaixo de um pneu traseiro do ônibus.

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Foto mostra equipes atendendo motociclista embaixo da roda traseira do ônibus
Foto mostra equipes atendendo motociclista embaixo da roda traseira do ônibus Crédito: Reprodução / TV Gazeta
De acordo com informações da Guarda de Vila Velha, o homem estava lúcido durante o primeiro atendimento, mas muito ferido, como explica o agente Meneli.
A gente estava na região do Ibes, quando a Central informou um acidente grave, com motociclista debaixo do ônibus. Quando a gente chegou, o homem estava consciente, mas com ferimentos graves. Ele estava bastante machucado. Perna, uma parte do corpo dele foi dilacerado com o arrasto que ele sofreu, disse.
O coletivo seguia para o Terminal do Ibes. Muito abalado, o motorista do ônibus não gravou entrevista. No local havia sinalização.  A polícia vai investigar o acidente.
Com informações de Mayara Mello, da TV Gazeta

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