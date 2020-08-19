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Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa trânsito lento na Reta da Penha

A colisão provocou um longo congestionamento na via, no sentido Terceira Ponte. Equipes da Guarda de trânsito de Vitória  auxiliam o tráfego de veículos no local

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 14:57
Trânsito intenso na Reta da Penha no sentido Terceira Ponte
Trânsito intenso na Reta da Penha no sentido Terceira Ponte Crédito: Ouvinte CBN/ Marcos Cruz
Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou o trânsito complicado para o motorista que trafega na Reta da Penha, no início da tarde desta quarta-feira (19), em Vitória. A colisão ocorreu por volta das 14h,  próximo de uma agência da Caixa Econômica Federal, no sentido Terceira Ponte.
De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal de Vitória, o motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital da região. O engarrafamento no local se estendeu até a altura do cruzamento com a Rua José Faria, no bairro Santa Luzia.  
As equipes da Guarda de trânsito auxiliam o tráfego de veículos no local.

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