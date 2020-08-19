Acidente entre carro e moto deixa trânsito lento na Reta da Penha

Trânsito intenso na Reta da Penha no sentido Terceira Ponte Crédito: Ouvinte CBN/ Marcos Cruz

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou o trânsito complicado para o motorista que trafega na Reta da Penha, no início da tarde desta quarta-feira (19), em Vitória. A colisão ocorreu por volta das 14h, próximo de uma agência da Caixa Econômica Federal, no sentido Terceira Ponte.

De acordo com informações repassadas pela Guarda Municipal de Vitória, o motociclista teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital da região. O engarrafamento no local se estendeu até a altura do cruzamento com a Rua José Faria, no bairro Santa Luzia.