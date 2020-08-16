Motorista perde direção e carro cai dentro de rio em Barra de São Francisco

Uma mulher ficou ferida após perder o controle da direção e cair com o veículo em um rio localizado às margens da ES 080, em Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 13h45 deste domingo (16), na localidade conhecida como Reta do Maia.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por populares e se deslocaram até a rodovia. Imagens feitas no local do acidente mostram que o carro ficou bastante danificado após cair e bater nas pedras.
Ainda segundo os bombeiros, apesar do susto, a condutora não apresentava fraturas aparentes. Ela foi socorrida e levada para um hospital da região para receber atendimento médico.