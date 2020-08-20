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Duplo desrespeito

Motociclista atropela policial militar para fugir de abordagem em Viana

Agentes faziam um patrulhamento contra o tráfico de drogas no bairro Mamoeiro, nesta terça-feira (19); um suspeito não obedeceu ordem de parada, atropelou o policial e fugiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 15:42

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 15:42

Bairro Mamoeiro, em Viana: moradores admitiram que há tráfico de drogas na região. Policiais trabalhavam para combater o crime
Bairro Mamoeiro, em Viana: moradores admitiram que há tráfico de drogas na região. Policiais trabalhavam para combater o crime Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Para fugir de um cerco policial, um motociclista atropelou um soldado da Polícia Militar. Tudo aconteceu durante a noite dessa terça-feira (19), no bairro Mamoeiro, em Viana. Os policiais estavam em uma região conhecida como Seringal, com o objetivo de combater o tráfico de drogas local.
De acordo com a PM, o agente teve uma fratura no ombro e um corte profundo na cabeça, devido ao impacto do atropelamento. Inicialmente socorrido para o Pronto Atendimento (PA) de Viana Sede, ele precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

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A ação ilegal do motociclista aconteceu depois dele receber voz de parada dos policias, que o identificaram como tendo características suspeitas. Após o atropelamento, os colegas da vítima tiveram que socorrê-la e o suspeito conseguiu fugir. Até a tarde desta quinta-feira (20), ele não havia sido localizado.
Durante esta manhã (20), sem querer gravar entrevista, os moradores afirmaram à TV Gazeta que o local tem traficantes, apesar de ser uma área rural de Viana. Eles também revelaram que há uma boca de fumo na região. O patrulhamento e o cerco tentavam combater, justamente, esse cenário.

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