Motociclista atropela policial militar para fugir de abordagem em Viana

Bairro Mamoeiro, em Viana: moradores admitiram que há tráfico de drogas na região. Policiais trabalhavam para combater o crime Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Para fugir de um cerco policial, um motociclista atropelou um soldado da Polícia Militar. Tudo aconteceu durante a noite dessa terça-feira (19), no bairro Mamoeiro, em Viana . Os policiais estavam em uma região conhecida como Seringal, com o objetivo de combater o tráfico de drogas local.

De acordo com a PM, o agente teve uma fratura no ombro e um corte profundo na cabeça, devido ao impacto do atropelamento. Inicialmente socorrido para o Pronto Atendimento (PA) de Viana Sede, ele precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

A ação ilegal do motociclista aconteceu depois dele receber voz de parada dos policias, que o identificaram como tendo características suspeitas. Após o atropelamento, os colegas da vítima tiveram que socorrê-la e o suspeito conseguiu fugir. Até a tarde desta quinta-feira (20), ele não havia sido localizado.