Três jovens são detidos por pilotar moto em alta velocidade em Cariacica

Três jovens de 20, 22 e 23 anos foram presos no início da manhã desta quinta-feira (20), por volta das 5 horas, no bairro Dom Bosco, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, eles pilotavam moto em alta velocidade e faziam manobras perigosas, como empinar as motocicletas.
A polícia flagrou a ação perigosa dos jovens no bairro Campo Grande e perseguiu o grupo até o bairro Dom Bosco. Lá, eles foram parados e os militares constataram que os jovens de 20 e 22 anos não tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e as motos não estavam com licenciamento em dia. O jovem de 23 anos tinha CNH e foi multado por pilotar a moto de forma perigosa.
Os três jovens foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica, onde são ouvidos pelo delegado.
VILA VELHA
Situações como essa são cada vez mais comuns na Grande Vitória. Internautas também reclamaram de situação semelhante em Vila Velha. Um vídeo enviado pelo aplicativo da TV Gazeta mostra que motociclistas usam posto de combustíveis como ponto de encontro para fazer exibições de suas motos e, de lá, saem para circular em alta velocidade. A cena foi flagrada na noite desta quarta-feira (19). Veja vídeo:
EMPRESÁRIO MORREU APÓS EMPINAR MOTO NO SAMBÃO DO POVO
Na última terça-feira (18), o empresário Jean Carlos Garcia Rocha, de 31 anos, morreu depois de ficar alguns dias internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na noite do dia 12 de agosto, ele caiu da motocicleta após tentar uma manobra em alta velocidade e atingiu um carro que estava estacionado no Sambão do Povo.