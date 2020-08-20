Vídeo mostra motociclistas em alta velocidade em Camburi; polícia pede denúncias

Motociclista em alta velocidade: Disputa de racha é comum na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

Veja o vídeo: Um vídeo enviado por um telespectador para o aplicativo da TV Gazeta, mostra motociclistas trafegando em alta velocidade na Avenida Dante Michelini, em Vitória . As imagens mostram quando duas motos passam na avenida e é possível ouvir o barulho delas acelerando.

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Pilotar em alta velocidade e disputar corrida são infrações gravíssimas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Mas embora situações como essa sejam frequentes em vários pontos da Grande Vitória, a Polícia Militar afirma que flagrar os infratores não é uma tarefa fácil.

"O Batalhão de Trânsito e a Polícia Militar têm feito fiscalização com frequência nas imediações de Jardim Camburi e em outros bairros que têm demonstrado um aumento desse tipo de infração. Disputar corrida pode ser considerado crime de trânsito, mas não é frequente de acontecer flagrantes, justamente porque onde tem a fiscalização os indivíduos não cometem e nós não temos como antever quando e onde esse tipo de infração vai acontecer. Nós fazemos fiscalizações tentando coibir, mas nós dependemos de denúncias para que esse tipo de flagrante possa acontecer", afirmou o capitão Arlécio Martins em entrevista à TV Gazeta.

O capitão da Polícia Militar reforçou a importância do cidadão não divulgar blitz ou outras operações da PM, pois isso dificulta o trabalho da polícia e impossibilita o flagrante.

"É bem comum que após começar um início de uma fiscalização de trânsito, as pessoas comecem a divulgar isso e acaba por atrapalhar muito o nosso trabalho, além de colocar em risco a segurança das pessoas que utilizam a via. É difícil a gente conseguir flagrar esse tipo de situação. As pessoas que moram perto podem fazer a denúncia pelo 190 ou 181, para que a Polícia Civil ou órgãos do sistema nacional de trânsito possam fazer investigação e os responsáveis sejam punidos", reforçou o capitão da PM.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

Também em entrevista à TV Gazeta, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou que embora muitas avenidas da cidade contem com câmeras de videomonitoramento, a prioridade do cerco inteligente de segurança é reduzir os roubos de veículos na Capital.

"Muitos pontos onde estão as câmeras, estão sendo utilizados para notificar infratores. O cerco inteligente de segurança consegue identificar o veículo, mas não mede a velocidade do veículo. A prioridade era a redução em torno 50% de roubos por mês. E isso foi enfrentado", disse o secretário.

"Fazemos operações regularmente, mas eles se comunicam através das redes sociais. Eles visualizam a equipe, se comunicam e vão para outro local onde não haja fiscalização" Fronzio Calheira - Secretário de Segurança Urbana de Vitória

O secretário também reforçou a importância das denúncias. Ele explicou que, nesses casos, o melhor caminho é ligar para o 190.