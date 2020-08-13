Homem bate na mulher, fere a filha e vai preso na Praia da Costa

O condomínio onde ocorreu a agressão fica na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma mulher foi agredida pelo marido em um condomínio localizado na Rua Joseph Zgaib, na Praia da Costa , em Vila Velha , no fim da manhã desta quarta-feira (12). De acordo com o boletim unificado, por volta das 11h30 da manhã, a esposa acionou a polícia depois que o homem com quem vive há nove anos derrubou a porta do apartamento ao se deparar com a mesma trancada.

Segundo ela, o marido é usuário de crack e havia saído cedo de casa para comprar drogas. Ao voltar para o apartamento, ele encontrou a porta fechada, e, transtornado, arrombou a mesma com um chute. A força foi tanta, que a porta foi arrancada e atingiu a filha de cinco anos do casal, que ficou ferida na cabeça.

CHEGADA DA POLÍCIA

Depois que arrombou a porta, a mulher relatou aos policiais que o marido novamente saiu em busca de mais drogas. Ela contou aos militares que havia fechado a porta pela manhã porque tinha medo de ser agredida pelo companheiro por conta das constantes recaídas dele. Segundo ela, desde que o companheiro voltou a fazer uso do entorpecente ainda em novembro do ano passado, o relacionamento ficou abalado e com discussões contantes sempre por conta do vício.

Após retornar para casa apresentando sinais de embriaguez e uso da droga pela segunda vez, o homem, que não será identificado, exigiu dinheiro da esposa para que conseguisse comprar mais entorpecentes. Ao receber a recusa, ele então partiu para agressões físicas e verbais.

A briga chamou a atenção dos vizinhos, que conseguiram imobilizar o agressor. Pouco depois ele acabou detido pelos policiais, colocado na viatura e levado ao plantão especializado da mulher.

LESÕES E INVESTIGAÇÃO

A mulher acompanhou os policiais até a Delegacia da Mulher e apresentava um arranhão no lado direito do busto, segundo consta no registro da ocorrência.