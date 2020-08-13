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Arrombou porta do apartamento

Homem bate na mulher, fere a filha e vai preso na Praia da Costa

Após consumir bebida alcoólica e usar drogas, o homem de 50 anos reagiu com violência após a esposa não lhe dar dinheiro para que comprasse crack. Caso aconteceu nesta quarta-feira (12), em um condomínio na Praia da Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 12:22

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 12:22

Vila Velha
O condomínio onde ocorreu a agressão fica na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Maps
Uma mulher foi agredida pelo marido em um condomínio localizado na Rua Joseph Zgaib, na Praia da Costa, em Vila Velha, no fim da manhã desta quarta-feira (12). De acordo com o boletim unificado, por volta das 11h30 da manhã, a esposa acionou a polícia depois que o homem com quem vive há nove anos derrubou a porta do apartamento ao se deparar com a mesma trancada.
Projeto Todas Elas
Segundo ela, o marido é usuário de crack e havia saído cedo de casa para comprar drogas. Ao voltar para o apartamento, ele encontrou a porta fechada, e, transtornado, arrombou a mesma com um chute. A força foi tanta, que a porta foi arrancada e atingiu a filha de cinco anos do casal, que ficou ferida na cabeça.

CHEGADA DA POLÍCIA

Depois que arrombou a porta, a mulher relatou aos policiais que o marido novamente saiu em busca de mais drogas. Ela contou aos militares que havia fechado a porta pela manhã porque tinha medo de ser agredida pelo companheiro por conta das constantes recaídas dele. Segundo ela, desde que o companheiro voltou a fazer uso do entorpecente ainda em novembro do ano passado, o relacionamento ficou abalado e com discussões contantes sempre por conta do vício.
Após retornar para casa apresentando sinais de embriaguez e uso da droga pela segunda vez, o homem, que não será identificado, exigiu dinheiro da esposa para que conseguisse comprar mais entorpecentes. Ao receber a recusa, ele então partiu para agressões físicas e verbais. 
A briga chamou a atenção dos vizinhos, que conseguiram imobilizar o agressor. Pouco depois ele acabou detido pelos policiais, colocado na viatura e levado ao plantão especializado da mulher.

LESÕES E INVESTIGAÇÃO

A mulher acompanhou os policiais até a Delegacia da Mulher e apresentava um arranhão no lado direito do busto, segundo consta no registro da ocorrência.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 50 anos foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM) foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia. A vítima relatou que já havia solicitado uma medida protetiva de urgência e ontem fez um novo pedido, que foi enviada à Justiça. O procedimento seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha.

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