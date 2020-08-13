Homem bate na mulher, fere a filha e vai preso na Praia da Costa

Uma mulher foi agredida pelo marido em um condomínio localizado na Rua Joseph Zgaib, na Praia da Costa, em Vila Velha, no fim da manhã desta quarta-feira (12). De acordo com o boletim unificado, por volta das 11h30 da manhã, a esposa acionou a polícia depois que o homem com quem vive há nove anos derrubou a porta do apartamento ao se deparar com a mesma trancada.
Segundo ela, o marido é usuário de crack e havia saído cedo de casa para comprar drogas. Ao voltar para o apartamento, ele encontrou a porta fechada, e, transtornado, arrombou a mesma com um chute. A força foi tanta, que a porta foi arrancada e atingiu a filha de cinco anos do casal, que ficou ferida na cabeça.
CHEGADA DA POLÍCIA
Depois que arrombou a porta, a mulher relatou aos policiais que o marido novamente saiu em busca de mais drogas. Ela contou aos militares que havia fechado a porta pela manhã porque tinha medo de ser agredida pelo companheiro por conta das constantes recaídas dele. Segundo ela, desde que o companheiro voltou a fazer uso do entorpecente ainda em novembro do ano passado, o relacionamento ficou abalado e com discussões contantes sempre por conta do vício.
Após retornar para casa apresentando sinais de embriaguez e uso da droga pela segunda vez, o homem, que não será identificado, exigiu dinheiro da esposa para que conseguisse comprar mais entorpecentes. Ao receber a recusa, ele então partiu para agressões físicas e verbais.
A briga chamou a atenção dos vizinhos, que conseguiram imobilizar o agressor. Pouco depois ele acabou detido pelos policiais, colocado na viatura e levado ao plantão especializado da mulher.
LESÕES E INVESTIGAÇÃO
A mulher acompanhou os policiais até a Delegacia da Mulher e apresentava um arranhão no lado direito do busto, segundo consta no registro da ocorrência.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 50 anos foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM) foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi conduzido para o Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia. A vítima relatou que já havia solicitado uma medida protetiva de urgência e ontem fez um novo pedido, que foi enviada à Justiça. O procedimento seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha.