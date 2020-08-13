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PRF alerta sobre perigo

Vídeo: homem 'pega ponga' e se arrisca pendurado em carreta na BR 101 no ES

Registro foi feito em um trecho ao Norte da rodovia federal que corta o Estado e mostra um homem sem camisa se arriscando em uma carona. Prática é muito perigosa e pode gerar multa para  o condutor do veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 10:41

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 10:41

BR 101
O "pongueiro" foi flagrado em um trecho da BR 101 Norte no ES Crédito: Internauta
O registro não chega a ser novidade, mas não deixa de ser grave, perigoso e preocupante. Um motorista que trafegava por um trecho da BR 101 Norte, no Espírito Santo, registrou o momento em que um homem sem camisa se arrisca ao pegar uma "ponga" espécie de carona na parte externa de um veículo, geralmente na parte traseira.

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Com os pés apoiados sobre o pára-choque e se segurando na carroceria, o "caroneiro" ainda precisa se atentar para não escorregar, já que chovia no momento em que o internauta registrou o transporte irregular.

VEJA O VÍDEO

"Pedestre também faz imprudência e esse aí tá pendurado na traseira da carreta", complementa o autor da filmagem.

INFRAÇÃO GRAVE

Pelo Código de Trânsito Brasileiro, conduzir pessoas, animais ou cargas na parte externa do veículo é infração grave. A multa é de R$ 127,69, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, explicou que a prática ocorre pouco e que o condutor do veículo pesado pode nem saber que há uma pessoa na carroceria, o que dificulta a punição por parte dos agentes.
"De fato o flagrante enviado elo telespectador felizmente não tão mais comum, principalmente em rodovias federais. Isso costuma acontecer mais nas ruas dos bairros como forma de brincadeira, geralmente praticadas por pessoas jovens e mais novas. O que acontece é que o motorista (do caminhão), talvez, não tenha consciência que ocorra ou também possa ter permitido de maneira deliberada, então é difícil saber o que pode ter ocorrido", explicou.
O policial ainda disse que o praticante desse tipo de carona, a "ponga", se aproveita do momento em que o veículo está em baixa velocidade, quando, por exemplo, passa por um quebra-molas, radar, ou até mesmo parado em semáforos e postos de combustíveis, para subir na parte externa do veículo sem que o motorista lá na frente perceba.
Essa situação é altamente perigosa porque no menor descuido pode ocorrer um acidente grave, salienta o policial rodoviário federal.
"Se o veículo passa em um buraco, o motorista precisa desviar de algo ou até mesmo uma freada mais brusca, quem está ali pendurado pode cair e provocar um acidente grave. O motorista que vem logo atrás, por exemplo, pode até o atropelar ou até mesmo o próprio veículo que ele usa para a carona", disse.
Não existe no CTB multa para o cidadão que realiza tal ato, desta forma a atitude fica impune.

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