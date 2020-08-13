Vídeo: homem 'pega ponga' e se arrisca pendurado em carreta na BR 101 no ES

O registro não chega a ser novidade, mas não deixa de ser grave, perigoso e preocupante. Um motorista que trafegava por um trecho da BR 101 Norte, no Espírito Santo, registrou o momento em que um homem sem camisa se arrisca ao pegar uma "ponga" espécie de carona na parte externa de um veículo, geralmente na parte traseira.
Com os pés apoiados sobre o pára-choque e se segurando na carroceria, o "caroneiro" ainda precisa se atentar para não escorregar, já que chovia no momento em que o internauta registrou o transporte irregular.
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"Pedestre também faz imprudência e esse aí tá pendurado na traseira da carreta", complementa o autor da filmagem.
INFRAÇÃO GRAVE
Pelo Código de Trânsito Brasileiro, conduzir pessoas, animais ou cargas na parte externa do veículo é infração grave. A multa é de R$ 127,69, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, explicou que a prática ocorre pouco e que o condutor do veículo pesado pode nem saber que há uma pessoa na carroceria, o que dificulta a punição por parte dos agentes.
"De fato o flagrante enviado elo telespectador felizmente não tão mais comum, principalmente em rodovias federais. Isso costuma acontecer mais nas ruas dos bairros como forma de brincadeira, geralmente praticadas por pessoas jovens e mais novas. O que acontece é que o motorista (do caminhão), talvez, não tenha consciência que ocorra ou também possa ter permitido de maneira deliberada, então é difícil saber o que pode ter ocorrido", explicou.
O policial ainda disse que o praticante desse tipo de carona, a "ponga", se aproveita do momento em que o veículo está em baixa velocidade, quando, por exemplo, passa por um quebra-molas, radar, ou até mesmo parado em semáforos e postos de combustíveis, para subir na parte externa do veículo sem que o motorista lá na frente perceba.
Essa situação é altamente perigosa porque no menor descuido pode ocorrer um acidente grave, salienta o policial rodoviário federal.
"Se o veículo passa em um buraco, o motorista precisa desviar de algo ou até mesmo uma freada mais brusca, quem está ali pendurado pode cair e provocar um acidente grave. O motorista que vem logo atrás, por exemplo, pode até o atropelar ou até mesmo o próprio veículo que ele usa para a carona", disse.
Não existe no CTB multa para o cidadão que realiza tal ato, desta forma a atitude fica impune.