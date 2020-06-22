Mulher dá à luz dentro de ambulância na BR 101, em Guarapari

Socorristas ajudaram no trabalho de parto Crédito: Eco101 | Divulgação

Um bebê nasceu dentro da ambulância da Eco101 nesse domingo (22), na BR-101, em Guarapari. Os pais estavam a caminho do hospital quando a mãe Laudceia de Matos entrou em trabalho de parto e, com o auxílio da equipe da ambulância, que estava na base de Serviço de Atendimento ao Usuário do município (SAU9), o menino Alehandro veio ao mundo.

De acordo com a equipe - composta pelos socorristas Marcos Stoff, Juares Firme e Diego Lima -, foi uma tarde emocionante. Laudceia chegou ao SAU9 por volta das 16h20 sentindo fortes contrações. Foi realizado o primeiro atendimento, mas como ela já estava em trabalho de parto, o bebê nasceu dentro da ambulância.

Segundo o pai da criança, Wallace de Matos, o nascimento foi de uma forma muito inusitada. Nunca passou pela minha cabeça de que seria assim. Ficamos muito felizes e o atendimento foi ótimo e muito ágil. A equipe foi muito atenciosa conosco, ressaltou.