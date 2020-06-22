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Com ajuda de socorristas

Mulher dá à luz dentro de ambulância na BR 101, em Guarapari

Casal estava a caminho do hospital, mas a grávida entrou em trabalho de parto; com o auxílio da equipe da ambulância, bebê veio ao mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 18:42

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 18:42

Alehandro nasceu dentro de uma ambulância, na BR-101, em Guarapari
Socorristas ajudaram no trabalho de parto Crédito: Eco101 | Divulgação
Um bebê nasceu dentro da ambulância da Eco101 nesse domingo (22), na BR-101, em Guarapari. Os pais estavam a caminho do hospital quando a mãe Laudceia de Matos entrou em trabalho de parto e, com o auxílio da equipe da ambulância, que estava na base de Serviço de Atendimento ao Usuário do município (SAU9), o menino Alehandro veio ao mundo.
De acordo com a equipe - composta pelos socorristas Marcos Stoff, Juares Firme e Diego Lima -, foi uma tarde emocionante. Laudceia chegou ao SAU9 por volta das 16h20 sentindo fortes contrações. Foi realizado o primeiro atendimento, mas como ela já estava em trabalho de parto, o bebê nasceu dentro da ambulância.
Segundo o pai da criança, Wallace de Matos, o nascimento foi de uma forma muito inusitada. Nunca passou pela minha cabeça de que seria assim. Ficamos muito felizes e o atendimento foi ótimo e muito ágil. A equipe foi muito atenciosa conosco, ressaltou.
Após realizados todos os procedimentos necessários, a família foi encaminhada ao Hospital Infantil de Guarapari.

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