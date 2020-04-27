Tráfego no viaduto do trevo de Guarapari é parcialmente liberado

Tráfego no viaduto do trevo de Guarapari está parcialmente liberado Crédito: Reprodução/Eco 101

Os motoristas que trafegarem pela BR-101 devem ficar atentos: as obras do viaduto localizado no trevo de Guarapari, no quilômetro 335, entrarão em uma nova fase e, para a realização dos serviços na pista do sentido norte da interseção, será necessário modificar o tráfego e realizar algumas interdições no trecho. As intervenções, que começam a partir desta segunda-feira (27), vão acontecer em duas fases e contarão com as devidas sinalizações para orientar usuários.

De acordo com o coordenador de obras Maurício Cavalli, na primeira fase a modificação será no sentido sul, a partir das 15h, para os motoristas que seguem de Vitória para o Rio de Janeiro. Nesse sentido, o tráfego será liberado sobre o viaduto, no trajeto definitivo, porém em apenas uma faixa. Já os motoristas que vêm de Vitória para acessar Guarapari ou o distrito de Buenos Aires, vão trafegar no traçado atual e sair à direita da pista, passando por baixo da estrutura, conforme a sinalização indicativa, explicou.

Ainda segundo Maurício, essa liberação parcial vai proporcionar mais segurança viária. Nesta primeira fase vai ser possível se ter uma ideia de como será o tráfego na interseção, pois os usuários com destino a Guarapari encontrarão um acesso em desnível com a rodovia, diferente da manobra que era feita no antigo trevo, informou.

Todas as mudanças são necessárias para a realização das obras de terraplanagem e pavimentação das pistas do sentido norte do viaduto e, durante o período, poderão ocorrer interdições totais no trecho, de até 20 minutos, de acordo com a dinâmica dos trabalhos.

SEGUNDA ETAPA

A segunda fase está prevista para a próxima quinta-feira (30), a partir das 10h, dessa vez com o desvio no sentido norte da rodovia  para motoristas que seguem do Rio de Janeiro para Vitória.

Maurício explicou que os motoristas que desejarem seguir na BR-101 no sentido norte também vão trafegar sobre o viaduto, agora com duas faixas de sentidos contrários, em pista simples. Durante as obras, a passagem será realizada provisoriamente em uma das faixas do sentido sul, enquanto os serviços da futura pista norte estiverem sendo finalizados. Já o acesso usual para Guarapari estará interditado para quem vem do Rio de Janeiro e os motoristas terão que prosseguir por cerca de 800 metros no sentido Vitória até o próximo retorno existente, no mesmo acesso ao distrito de Buenos Aires. Assim, os motoristas poderão seguir para Guarapari através da pista sul, como foi implementado na primeira etapa das obras, conforme as sinalizações indicativas, concluiu.

A partir do dia 27 de abril:

No sentido Vitória x Rio de Janeiro, apenas uma faixa liberada sobre o viaduto;

No sentido Vitória x Guarapari ou buenos Aires, trafegar no traçado atual e sair à direita da pista, passando por baixo do viaduto.

A partir do dia 30 de abril: