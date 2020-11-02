Padrasto é preso suspeito de estuprar duas adolescentes em São Mateus

Um homem de 41 anos foi preso na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, suspeito de abusar sexualmente das duas enteadas de 15 e 17 anos.
De acordo com a Polícia Militar, no sábado (31), o homem ficou agressivo e começou a quebrar objetos de casa quando descobriu que uma das vítimas tinha relatado para um familiar sobre os abusos que ela e a irmã sofriam. O homem chegou a ameaçar a adolescente.
Ainda segundo PM, a vítima disse para a pessoa da família que os abusos eram cometidos há algum tempo e sempre na ausência da mãe das jovens.
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Com isso, os militares foram acionados e conseguiram localizar o homem. Ele foi detido e levado para a 18ª Delegacia Regional de Polícia Civil. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.