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Norte do ES

Padrasto é preso suspeito de estuprar duas adolescentes em São Mateus

Segundo a PM, uma das vítimas disse, para um familiar,  que os abusos eram cometidos há algum tempo e sempre na ausência da mãe das jovens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 18:02

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 18:02

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus
O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte
Um homem de 41 anos foi preso na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, suspeito de abusar sexualmente das duas enteadas de 15 e 17 anos.
De acordo com a Polícia Militar, no sábado (31), o homem ficou agressivo e começou a quebrar objetos de casa quando descobriu que uma das vítimas tinha relatado para um familiar sobre os abusos que ela e a irmã sofriam. O homem chegou a ameaçar a adolescente.

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Ainda segundo PM, a vítima disse para a pessoa da família que os abusos eram cometidos há algum tempo e sempre na ausência da mãe das jovens. 
Padrasto é preso suspeito de estuprar duas adolescentes em São Mateus
Com isso, os militares foram acionados e conseguiram localizar o homem. Ele foi detido e levado para a 18ª Delegacia Regional de Polícia Civil. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

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