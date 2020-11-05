Homem é preso após assaltar lanchonete com arma falsa em Vitória

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar após roubar uma lanchonete na Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória, nesta quarta-feira (4). As funcionárias do local afirmaram que ele se passou por um cliente e anunciou o assalto, levando R$ 108 do caixa. Com ele, foi encontrada uma arma falsa.
De acordo com uma das funcionárias, o suspeito se aproximou do balcão perguntando o valor dos lanches e, logo depois, anunciou o assalto, dizendo que estava armado. Ele ainda pediu os celulares, mas as funcionárias disseram que não tinham e o suspeito fugiu. Ele foi abordado por militares no cruzamento entre as avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader.
Foi assustador. Eu pensei realmente que era um cliente, mas logo ele anunciou o assalto. Foi tudo muito rápido, durou no máximo 3 minutos", disse a trabalhadora do local, que não quis ser identificada.
O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vitória.