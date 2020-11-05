Em Goiabeiras

Homem é preso após assaltar lanchonete com arma falsa em Vitória

Ele teria se passado por um cliente do estabelecimento antes de anunciar o assalto; o suspeito levou R$ 108 do caixa
Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 21:13

Arma falsa e dinheiro roubado pelo homem de 25 anos
Suspeito estava com uma arma falsa no momento do assalto Crédito: Divulgação/PMES
Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar após roubar uma lanchonete na Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória, nesta quarta-feira (4). As funcionárias do local afirmaram que ele se passou por um cliente e anunciou o assalto, levando R$ 108 do caixa. Com ele, foi encontrada uma arma falsa.
De acordo com uma das funcionárias, o suspeito se aproximou do balcão perguntando o valor dos lanches e, logo depois, anunciou o assalto, dizendo que estava armado. Ele ainda pediu os celulares, mas as funcionárias disseram que não tinham e o suspeito fugiu. Ele foi abordado por militares no cruzamento entre as avenidas Fernando Ferrari e Adalberto Simão Nader.

Foi assustador. Eu pensei realmente que era um cliente, mas logo ele anunciou o assalto. Foi tudo muito rápido, durou no máximo 3 minutos", disse a trabalhadora do local, que não quis ser identificada.
O suspeito e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vitória.

