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Bairro Cruzamento

Dupla é detida e rádios comunicadores são apreendidos em Vitória

Segundo informações da Polícia Militar, equipe abordou dois suspeitos que estavam com rádios comunicadores e uma bucha de maconha, no bairro Cruzamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 18:37

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 18:37

Divulgação | Sesp
Material recolhido no bairro Cruzamento, em Vitória Crédito: Divulgação | Sesp
Um adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos foram detidos durante um patrulhamento realizado pela Polícia Militar no bairro Cruzamento, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (4). Segundo informações da PMES, a equipe passava pelo local e avistou os dois suspeitos, que estavam com rádios comunicadores e uma bucha de maconha. Em um imóvel abandonado, foram encontrados outros rádios comunicadores.
Os policiais revistaram os suspeitos e com o indivíduo de 16 anos foi encontrado um rádio comunicador. Já com o de 18 anos, foi apreendida uma bucha de maconha e também um rádio comunicador. Ambos estavam sintonizados na frequência do tráfico local, segundo os policiais.
Os policiais questionaram sobre a existência de outros materiais ilícitos, o suspeito mais velho informou que residia em frente ao local da abordagem e que no local havia uma bucha de maconha e um binóculo. Os policiais entraram na residência, após a permissão do jovem, mas não encontraram nada.
Ainda nas proximidades do bairro, a equipe realizou buscas em um imóvel com sinais de abandono. Sete bases de rádios comunicadores, quatro baterias compatíveis e dois novos rádios foram apreendidos.
Os indivíduos foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, assim como o material recolhido.

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