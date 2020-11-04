Dupla é detida e rádios comunicadores são apreendidos em Vitória

Material recolhido no bairro Cruzamento, em Vitória Crédito: Divulgação | Sesp

Um adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos foram detidos durante um patrulhamento realizado pela Polícia Militar no bairro Cruzamento, em Vitória , na manhã desta quarta-feira (4). Segundo informações da PMES, a equipe passava pelo local e avistou os dois suspeitos, que estavam com rádios comunicadores e uma bucha de maconha. Em um imóvel abandonado, foram encontrados outros rádios comunicadores.

Os policiais revistaram os suspeitos e com o indivíduo de 16 anos foi encontrado um rádio comunicador. Já com o de 18 anos, foi apreendida uma bucha de maconha e também um rádio comunicador. Ambos estavam sintonizados na frequência do tráfico local, segundo os policiais.

Os policiais questionaram sobre a existência de outros materiais ilícitos, o suspeito mais velho informou que residia em frente ao local da abordagem e que no local havia uma bucha de maconha e um binóculo. Os policiais entraram na residência, após a permissão do jovem, mas não encontraram nada.

Ainda nas proximidades do bairro, a equipe realizou buscas em um imóvel com sinais de abandono. Sete bases de rádios comunicadores, quatro baterias compatíveis e dois novos rádios foram apreendidos.