PM encontra laboratório de cocaína e prende traficante em Vila Velha

Um homem, de 30 anos, suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro 1° de Maio, em Vila Velha, foi preso na noite desta terça-feira (03). Ele estava em uma casa que era utilizada com laboratório de cocaína. Na residência a polícia encontrou quase 2 kg de cocaína pura, além de balança e material para embalo da droga.
De acordo com a Polícia Militar, o homem chegou a armazenar parte da droga em uma mochila e tentou fugir dos policiais, mas acabou preso em flagrante.
"Quando a guarnição passava pelo local, que é de intenso tráfico de drogas, se separou com diversos indivíduos na entrada de um beco. Um indivíduo gritou que polícia estava no local e houve fuga para dentro do beco. De imediato fomos atrás dos suspeitos e vimos quando um indivíduo saiu de uma casa, subiu para o terraço, e arremessou uma bolsa para o terreno vizinho. Os militares fizeram a abordagem e ele informou que na mochila havia alguns pinos de cocaína e que havia mais na residência", contou o soldado Abreu à TV Gazeta.
Segundo a polícia, a casa onde o suspeito foi encontrado era o laboratório do tráfico de drogas. O local era usado para preparo e embalo dos entorpecentes.
"Encontramos1,6 kg de cocaína pura e diversos materiais para preparo"
O homem, que já tinha passagens pela polícia por receptação, foi levado para a Segunda Delegacia Regional de Vila Velha e vai responder por tráfico e associação ao tráfico.
Com informações da TV Gazeta