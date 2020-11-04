PM encontra laboratório de cocaína e prende traficante em Vila Velha

"Quando a guarnição passava pelo local, que é de intenso tráfico de drogas, se separou com diversos indivíduos na entrada de um beco. Um indivíduo gritou que polícia estava no local e houve fuga para dentro do beco. De imediato fomos atrás dos suspeitos e vimos quando um indivíduo saiu de uma casa, subiu para o terraço, e arremessou uma bolsa para o terreno vizinho. Os militares fizeram a abordagem e ele informou que na mochila havia alguns pinos de cocaína e que havia mais na residência", contou o soldado Abreu à TV Gazeta.