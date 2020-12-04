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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.373 mortes e passa de 197 mil casos

No total, 197.104 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.373 morreram em decorrência da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 18:01

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:01

Covid-19
Covid-19 Crédito: Pixabay
Mais 24 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta sexta-feira (04), elevando para 4.373 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 197.104 casos confirmados da doença, 1.667 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 28.579 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (25.236), Vitória (24.671) e Cariacica (17.443). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.659 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.267.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 181.964.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,24%, e  654.298 mil testes já foram realizados no Estado.

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