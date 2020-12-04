Subsecretário do ES responde dúvidas sobre vacina contra a Covid

O Estado do Espírito Santo se preparou para essa pandemia em todas as áreas: na questão do leito, do exame e agora na vacinação. Nós elaboramos um plano estadual de vacina. Precisa desse plano para dizer como o município se organiza, como ele agenda, se vai abrir algum ponto de vacinação a mais, se ele está precisando contratar mais pessoas para sala de vacina. O Espírito Santo tem mais de 500 salas de vacina. Nós nos preparamos com os municípios para fazer essa organização da vacinação. Também adquirimos os insumos necessários. Para a vacina, precisamos da seringa. Compramos as seringas, as agulhas em quantidade suficiente para o próximo ano para fazer a vacinação quando a vacina chegar.