Prefeitura proíbe entrada de ônibus e vans de turistas em Itapemirim

Segundo o Mapa de Risco, divulgado pelo governo do Estado na última sexta-feira (25), a cidade está em situação moderada para doença, assim como municípios próximos, como Marataízes, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma e Anchieta e Cachoeiro.

O Estado, ao todo, tem 51 cidades em risco moderado e 19 em risco baixo. De uma semana para outra, o número de municípios em risco alto passou de cinco para oito.