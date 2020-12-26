Prefeitura proíbe entrada de ônibus e vans de turistas em Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim proibiu a entrada na cidade de ônibus, micro-ônibus, vans e outros veículos de transporte de turistas. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município no dia 23, última quarta-feira.
O decreto 16.795 foi assinado pelo prefeito em exercício Thiago Peçanha Lopes com a finalidade de complementar medidas de combate ao avanço do novo coronavírus.
Segundo o Mapa de Risco, divulgado pelo governo do Estado na última sexta-feira (25), a cidade está em situação moderada para doença, assim como municípios próximos, como Marataízes, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma e Anchieta e Cachoeiro.
O Estado, ao todo, tem 51 cidades em risco moderado e 19 em risco baixo. De uma semana para outra, o número de municípios em risco alto passou de cinco para oito.