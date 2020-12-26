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Covid-19

Prefeitura proíbe entrada de ônibus e vans de turistas em Itapemirim

Decreto com restrições foi assinado pelo prefeito em exercício na última quarta-feira (23) e já está valendo, segundo o texto

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 13:00
Prédio da Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Estado do Espírito Santo. Foto de setembro de 2015
Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Itapemirim proibiu a entrada na cidade de ônibus, micro-ônibus, vans e outros veículos de transporte de turistas. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município no dia 23, última quarta-feira.
O decreto 16.795 foi assinado pelo prefeito em exercício Thiago Peçanha Lopes com a finalidade de complementar medidas de combate ao avanço do novo coronavírus.

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Segundo o Mapa de Risco, divulgado pelo governo do Estado na última sexta-feira (25), a cidade está em situação moderada para doença, assim como municípios próximos, como Marataízes, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma e Anchieta e Cachoeiro.
O Estado, ao todo, tem 51 cidades em risco moderado e 19 em risco baixo. De uma semana para outra, o número de municípios em risco alto passou de cinco para oito. 

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