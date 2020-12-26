Em 24h, ES registra 13 mortes e 1.448 novos casos de Covid-19

Os números de casos do novo coronavírus no Espírito Santo continuam em uma escala crescente Crédito: Pixabay

Espírito Santo teve um aumento substancial no número de casos de contaminação relacionados ao novo coronavírus nas últimas 24h. Um dia após as comemorações do Natal, o Estado registrou 1.448 novas infecções, quase o dobro dos índices de sexta (25), que foram 740 casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O Estado também apresentou 13 mortos no período. Os dados são do teve um aumento substancial no número de casos de contaminação relacionados ao novo coronavírus nas últimas 24h. Um dia após as comemorações do Natal, o Estado registrou 1.448 novas infecções, quase o dobro dos índices de sexta (25), que foram 740 casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O Estado também apresentou 13 mortos no período. Os dados são do Painel Covid-19 , da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (26).

Até o momento, o Espírito Santo contabiliza um total de 4.928 óbitos e soma 238.426 de pessoas infectadas.

Vila Velha, com 32.882 casos, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (29.910), Vitória (28.126) e Cariacica (20.365).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.138 pessoas contaminadas desde o início da testagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.660, e Jardim da Penha (Vitória), com 2.379.

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 218.467. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 748 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

LEITOS DE UTI

A ocupação de leitos de UTI continua crescendo no Estado. De acordo com dados da Sesa, divulgados na tarde deste sábado (26), a taxa está em 82,30% contra 81,28%, apresentado na sexta-feira (25).