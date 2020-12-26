Em 24h, ES registra 13 mortes e 1.448 novos casos de Covid-19

O Espírito Santo teve um aumento substancial no número de casos de contaminação relacionados ao novo coronavírus nas últimas 24h. Um dia após as comemorações do Natal, o Estado registrou 1.448 novas infecções, quase o dobro dos índices de sexta (25), que foram 740 casos de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O Estado também apresentou 13 mortos no período. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde deste sábado (26).
Até o momento, o Espírito Santo contabiliza um total de 4.928 óbitos e soma 238.426 de pessoas infectadas.
Vila Velha, com 32.882 casos, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (29.910), Vitória (28.126) e Cariacica (20.365).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.138 pessoas contaminadas desde o início da testagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.660, e Jardim da Penha (Vitória), com 2.379.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 218.467. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 748 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
LEITOS DE UTI
A ocupação de leitos de UTI continua crescendo no Estado. De acordo com dados da Sesa, divulgados na tarde deste sábado (26), a taxa está em 82,30% contra 81,28%, apresentado na sexta-feira (25).
O número de vagas de Unidade de Terapia Intensiva ainda pode ser ampliado, caso necessário, chegando a 715 leitos exclusivos para pacientes com o novo coronavírus. Atualmente, o Espírito Santo conta com 644 unidades em atividade. Já considerando a capacidade máxima de ampliação, a ocupação de UTIs está em 74,13%.