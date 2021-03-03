Após uma semana internado, morre goleiro vítima de acidente em Colatina

Igor Magri Ambrosini, de 20 anos, era um goleiro promissor Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O sonho de se tornar atleta de futebol é compartilhado por vários jovens no Brasil. Brilhar na profissão é tarefa difícil e poucos conseguem. Nesta quarta-feira (3), um jovem de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, teve esse objetivo interrompido de maneira trágica.

Ciclista bate em caminhão e fica ferido Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com familiares, quando sofreu o acidente, Igor estava indo treinar para se manter em forma. O goleiro atuava no Brasilis, de Águas de Lindóia, em São Paulo, e estava de férias em Colatina. Ele será sepultado na manhã desta quinta-feira (3), no cemitério do bairro São Vicente.

SONHO DE BRILHAR NO FUTEBOL

O goleiro começou cedo no futebol. Ainda na infância, frequentava escolinhas em Colatina. Com o tempo, Igor foi mostrando o seu potencial e sinalizando que teria futuro no esporte. Em busca do sonho de brilhar na carreira, o colatinense deixou o Estado e passou por clubes da Bahia, Sergipe e Minas Gerais.

Em 2020, Igor se transferiu para o Brasilis, de Águas de Lindóia, no estado de São Paulo. Na equipe, o goleiro capixaba foi titular no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, disputando oito partidas.

Igor Magri Ambrosini, de 20 anos, era um goleiro promissor Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Além do bom desempenho em campo, o jogador também conquistou amigos no interior de São Paulo. Um dos mais próximos era Heitor Gatti, também goleiro. Hoje no Vila Nova, de Goiás, o atleta lembra da convivência com Igor. “O Igor era uma pessoa maravilhosa, engraçado. Ele sempre queria ajudar todo mundo. Com o grupo ele sempre foi muito companheiro e unido com todos", lembrou o amigo.

O companheiro conta que os amigos ficaram sabendo do acidente com Igor e estavam em oração pela sua recuperação. “O sonho dele sempre foi ser um grande profissional e dar uma condição de vida melhor para sua família”, relembra Heitor.

VEJA ALGUMAS ATUAÇÕES DE IGOR COMO GOLEIRO

Além de querido pelos companheiros de profissão, Igor era reconhecido pelo bom desempenho em campo. “Ele era um ótimo goleiro, muito rápido”, ressalta o companheiro de posição.

Igor Magri Ambrosini, de 20 anos, era um goleiro promissor Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A opinião é compartilhada por Edmilson Ratinho, presidente do CTE Colatina. Era no clube da cidade natal que Igor mantinha a forma participando de alguns treinamentos com um elenco sub-20. “Era muito bom goleiro e uma excelente pessoa”, contou.

RECONHECIMENTO DOS CLUBES

A morte de Igor gerou muita comoção nas redes sociais. Colegas que atuaram com o goleiro capixaba lamentaram o ocorrido e prestaram homenagens. Os clubes que fizeram parte da trajetória do atleta também se manifestaram.

“Nossas homenagens ao excelente goleiro, pessoa de grande caráter, que defendeu o Brasilis ano passado. Que Deus venha confortar o coração de toda a família e amigos. Uma triste notícia”, postou o clube paulista.

Igor Magri Ambrosini, de 20 anos, era um goleiro promissor Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Descanse em Paz. Você nos fez sorrir muito. Obrigado por tudo. Vai com Deus”, foi a postagem Ouro Fino, clube de Minas Gerais, onde Igor também atuou.