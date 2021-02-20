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Natural da Serra

Artilheiro do Galo, capixaba é avaliado em milhões e sonha em brilhar na Europa

O atacante Guilherme Santos  é um dos destaques do time mineiro e um dos principais jogadores brasileiros na categoria. Atlético-MG e Vasco decidem Copa do Brasil no Estádio Kleber Andrade
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

20 fev 2021 às 15:29

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 15:29

Capixaba, Guilherme Santos é artilheiro no Atlético Mineiro
Capixaba, Guilherme Santos é artilheiro no Atlético Mineiro Crédito: Bruno Cantini/ Atlético-MG
Kleber Andrade será o palco da Supercopa do Brasil Sub-20, neste domingo (21), às 20h. O confronto colocará frente a frente Atlético-MG e Vasco, campeões brasileiro e da Copa do Brasil da categoria, respectivamente. Mas o Espírito Santo não está na decisão apenas com o seu estádio, uma jovem estrela capixaba é um dos responsáveis por colocar o Galo nesta final.
Natural da Serra, o atacante Guilherme Santos garantiu o título nacional para o Galo. Foi dele a cobrança do último pênalti na final contra o Athletico-PR. Mas a participação do capixaba não foi só nesse gol decisivo. Guilherme é um dos destaques do time mineiro e um dos principais jogadores brasileiros na categoria.
Capixaba, Guilherme Santos é artilheiro no Atlético Mineiro
Capixaba, Guilherme Santos é artilheiro no Atlético Mineiro Crédito: Bruno Cantini/ Atlético-MG
Na competição nacional, Guilherme Santos foi o artilheiro do campeonato, com 13 gols, e contribuiu com outras sete assistências. Ele teve participação direta em quase metade dos 41 gols do time mineiro no torneio. O atleta se mostrou polivalente, alternando atuações entre a ponta direita e a referência no ataque.

ORIGEM NO ESPÍRITO SANTO

O capixaba é do bairro de Novo Porto Canoa, na Serra. Em 2019, Guilherme Santos participou de um quadro nas redes sociais do Atlético-MG e falou das suas origens. “Eu sou do bairro de Novo Porto Canoa. É um local tranquilo, onde todo mundo se conhece e eu tenho um carinho enorme”, contou.
No vídeo, Guilherme ainda convidou os torcedores do Atlético para conhecer a sua cidade natal. Guilherme recomendou as praias de Jacaraípe, Manguinhos e Bicanga. Antes de chegar ao Atlético, o atacante passou pelo time capixaba do Porto Vitória, referência no futebol de base do Estado.

CAPIXABA DE 50 MILHÕES DE EUROS

No time mineiro, Guilherme já foi relacionado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli para partidas do elenco profissional. Quando o Galo teve explosão de casos da Covid-19, o atacante foi levado para as partidas contra Athletico-PR, Ceará e Botafogo. Ficou apenas no banco.
Antes disso, Guilherme Santos já teve a oportunidade de atuar em jogos de clubes profissionais. Na retomada do futebol, em julho, o capixaba defendeu o Coimbra nas rodadas finais do Módulo I do Campeonato Mineiro, por empréstimo. Com a camisa do time, o atacante balançou as redes na derrota para o Tombense. Ao fim do Estadual, retornou ao Galo e reforçou a equipe sub-20.
Capixaba, Guilherme Santos é artilheiro no Atlético Mineiro
Capixaba, Guilherme Santos é artilheiro no Atlético Mineiro Crédito: Bruno Cantini/ Atlético-MG
Com o destaque nas categorias de base, Guilherme Santos renovou seu contrato com o Galo no final de 2020. Ele garantiu um novo vínculo por mais três anos, com opção de ampliar por mais dois. Se algum time de fora do Brasil quiser levar o capixaba, a multa para clubes internacionais é de 50 milhões de euros.
Guilherme Santos tem 70% dos direitos econômicos ligados ao Atlético. O Porto Vitória detém os outros 30%. De contrato renovado, o atleta revelou ao site ge.globo, em janeiro, o seu objetivo para esta temporada. "Estou trabalhando firme e espero que eu tenha oportunidade para estrear no profissional em 2021".
Atacante capixaba, Guilherme Santo é at
Atacante capixaba, Guilherme Santos é o artilheiro do Galo Crédito: Guilherme Cantini/ Atletico-MG
Ainda para o site, o capixaba contou que pretende fazer história no time mineiro e mira jogar em um dos gigantes do futebol mundial. "Espero fazer gols e ganhar títulos. Quero fazer história no Atlético primeiro, ganhando títulos importantes. Meu sonho é jogar no Real Madrid".

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