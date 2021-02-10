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Futebol

Vasco e Atlético-MG fazem a final da Supercopa do Brasil sub-20 no Kleber Andrade

Duelo acontece no próximo dia 21 de fevereiro, a partir das 20h

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2021 às 17:25
Vasco
O Vasco vai enfrentar o Atlético-MG na Supercopa do Brasil Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A grande final da Supercopa do Brasil sub-20 foi marcada pela CBF para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O duelo, que reúne as equipes do Atlético-MG e do Vasco da Gama, acontece no próximo dia 21 de fevereiro, a partir das 20h.
A partida põe frente a frente os atuais campeões do Brasileiro (Galo) e da Copa do Brasil (Gigante da Colina) da categoria. Enquanto que o Atlético-MG superou o Athletico Paranaense, o Vasco passou pelo Bahia. O jogo único terá transmissão ao vivo do canal SporTV. 
Como todos os demais jogos no Brasil, a partida não terá presença de público.

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Clube Vasco da Gama Estádio Kleber Andrade Futebol
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