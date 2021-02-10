Vasco e Atlético-MG fazem a final da Supercopa do Brasil sub-20 no Kleber Andrade

A grande final da Supercopa do Brasil sub-20 foi marcada pela CBF para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O duelo, que reúne as equipes do Atlético-MG e do Vasco da Gama, acontece no próximo dia 21 de fevereiro, a partir das 20h.
A partida põe frente a frente os atuais campeões do Brasileiro (Galo) e da Copa do Brasil (Gigante da Colina) da categoria. Enquanto que o Atlético-MG superou o Athletico Paranaense, o Vasco passou pelo Bahia. O jogo único terá transmissão ao vivo do canal SporTV.
Como todos os demais jogos no Brasil, a partida não terá presença de público.