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Paixão pelo Flamengo

Aos 92 anos, idosa de Colatina ganha vídeo de Zico no aniversário

O maior jogador da história do time, Zico é o grande ídolo da Dona Sylvina Rossini Dalmaschio; ela se emocionou com a homenagem inesperada

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 19:23
Sylvina Rossini Dalmaschio, moradora de Colatina, é apaixonada pelo Flamengo
Sylvina Rossini Dalmaschio, moradora de Colatina, é apaixonada pelo Flamengo Crédito: Acervo Pessoal
Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo, o trecho do hino do rubro-negro define bem o sentimento da Dona Sylvina Rossini Dalmaschio pelo clube carioca, já que a idosa é uma apaixonada pelo Flamengo. Moradora de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ela completou 92 anos no início do mês de julho, mas o presente de aniversário mais especial da vida, chegou nesta quarta-feira (5). O maior ídolo da história do time, Zico mandou uma mensagem por vídeo parabenizando Sylvina.
"Até agora eu estou sentindo uma emoção que não tem tamanho, até chorei. Essa noite eu não consegui dormir de tanta emoção. Que presente maravilhoso que eu ganhei. O Zico sempre fez muito pelo Flamengo. Ele é meu maior ídolo", contou Sylvina. 
No vídeo, o ex-atleta a parabeniza e comenta que espera boas apresentações do Flamengo ao longo da temporada. Queria lhe parabenizar por chegar nessa idade. Que o nosso Flamengo continue nos dando alegrias com vitórias e conquistas, disse o histórico camisa 10 rubro-negro.
Dona Sylvina não perde um jogo do Flamengo Crédito: Acervo Pessoal
O Galinho de Quintino mandou o vídeo do Japão, onde mora e trabalha como diretor do Kashima Antlers, clube em que também foi jogador e técnico.

PAIXÃO PELO FLAMENGO

Mesmo aos 92 anos, Dona Sylvina não deixa de acompanhar as partidas do clube do coração. Ela é extremamente ativa e lúcida. Adora futebol e não perde um jogo do Flamengo, contou o filho,  o dentista José Odenir Dalmaschio.
Quando o clube não está em campo, a torcedora não deixa de acompanhar as notícias do rubro-negro carioca. Inclusive, Dona Sylvina está ligada na movimentação mais recente do time. Ela aprovou a contratação de Domènec Torrent, técnico espanhol que chega essa semana ao Flamengo, para substituir o português Jorge Jesus.
"O Jorge Jesus fez uma coisa muito bonita para o Flamengo. Eu espero que o  Domènec mantenha isso e o time conquiste outros títulos esse ano", afirmou. Otimista, ela ainda apostou em uma vitória de 2 a 1 no próximo jogo do clube, contra o Atlético-MG, no domingo (9), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Dona Sylvina no Maracanã, casa do Flamengo
Dona Sylvina no Maracanã, casa do Flamengo Crédito: Acervo Pessoal

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