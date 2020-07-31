Domènec Torrent assina com o Flamengo até dezembro de 2021

Crédito: Arquivo Pessoal

Não há mais pendências. O Flamengo chegou a um acordo definitivo com o substituto de Jorge Jesus. Como já estava previsto, o escolhido trata-se de Domènec Torrent, que estava sem clube. O catalão, o 12º estrangeiro da história do clube, assinou com o Rubro-Negro até dezembro de 2021, nesta sexta-feira, findando as burocracias finais.

O anúncio oficial deve ocorrer nas próximas horas. Já a chegada do comandante ao Brasil também é aguardada o “quanto antes”, conforme aponta o clube, nos bastidores.

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do Rubro-Negro, já haviam acertado as bases salariais com Torrent ao longo desta semana, conforme o LANCE! informou, inclusive, através de palavras de um dos agentes do comandante de 58 anos.

Torrent chegará ao Flamengo com dois nomes encaminhados para formar a sua comissão técnica no Rio: o auxiliar Jordi Guerrero e o analista de desempenho Jordi Gris, que fala português. Mais profissionais devem ser confirmados em breve - como para a preparação física.CONHECIMENTO DE FLAMENGO

O último clube que Torrent foi o New York City FC, da MLS (entre 2018 e 2019). A sua projeção no futebol ocorreu ao lado de Pep Guardiola, de quem foi auxiliar técnico no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.

Antes livre no mercado, Domènec Torrent já havia afirmado, em entrevista ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio, que conhece com profundidade os jogadores do Flamengo:

- Eu gosto de me manter atualizado sobre o futebol ao redor do mundo. Então, vi muitas partidas do Campeonato Brasileiro no último ano. Conheço perfeitamente a equipe que eles (Flamengo) têm - falou, antes de salientar:

- Também leio os jornais, sei dos rumores, mas não fui contactado diretamente. Na América do Sul, tenho um colaborador de confiança, que me advertiu que poderia haver interesse da parte deles. Mas até hoje não falei com ninguém. A minha prioridade é treinar um grande clube. O Flamengo é um dos maiores ao redor do mundo - falou, contando com o "aval" de Guardiola.