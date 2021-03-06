Colatina vai ganhar escadaria de azulejos inspirada na Selarón, do RJ

Colatina vai ganhar escadaria de azulejos coloridos inspirada em famosa obra do RJ Crédito: Joelma Fávero Gusson Fioroti

Escadaria Selarón, famosa atração turística do A cidade de Colatina vai ganhar uma nova obra de arte, que promete deixar os caminhos de uma travessa do município com mais cor. Uma escadaria do local passa por um processo de revitalização com a colocação de azulejos coloridos. A intervenção é inspirada na, famosa atração turística do Rio de Janeiro , e deve ser entregue nos próximos dias.

A prima colatinense da obra de arte carioca recebeu o nome de Escadaria da Diversidade. O local escolhido foi a Travessa Liberalino de Moraes, localizada no bairro São Vicente. A iniciativa de revitalização foi da diretora de marketing Joelma Fávero Gusson Fioroti.

A iniciativa de revitalizar a escadaria do bairro São Vicente foi da diretora de marketing Joelma Fávero Gusson Crédito: Acervo Pessoal

Para realizar a intervenção, ela contou com o aporte de verbas da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal . A Lei foi criada para atender ações emergenciais de apoio ao setor cultural, um dos mais atingidos pelas restrições na pandemia do novo coronavírus.

“A ideia surgiu do meu irmão, que mora no Rio de Janeiro e observou o potencial da escadaria, comparando com o projeto do artista chileno Selarón. Um dia, conversando comigo, tocamos no assunto e combinamos de revitalizar esta escadaria que fica ao lado da nossa casa, ainda mesmo sem saber como faríamos, pois não tínhamos verba nenhuma, só a ideia. Foi quando surgiu a oportunidade na lei de incentivo à cultura Aldir Blanc”, contou a idealizadora do projeto.

Escada passa por processo de revitalização de Colatina Crédito: Joelma Fávero Gusson Fioroti

A escadaria é tradicional em Colatina e faz a ligação entre os bairros São Vicente e São Judas Tadeu. Antes da revitalização, a estrutura estava sem passar por reformas há algum tempo.

DOAÇÃO DE AZULEJOS

Além do financiamento da Lei Aldir Blanc, a revitalização da escadaria de Colatina contou com a doação de alguns azulejos. A população podia doar peças novas ou usadas.

“Fui contemplada e na sequência passei por todo processo burocrático para conseguir a autorização da prefeitura. Com a autorização na mão, criei a rede social e coloquei a cara para pedir à comunidade doação de peças coloridas para revitalizar a escadaria”, lembrou a idealizadora.

Segundo Joelma, conseguir os azulejos coloridos foi um grande desafio. “Foi bem difícil, pois hoje em dia não se faz mais obras com revestimentos muito coloridos”, destacou.

Com a aprovação do projeto e a doação de algumas peças, a revitalização começou a sair do papel. Joelma contou com o trabalho do irmão e dois pedreiros.

População fez doação de azulejos para a revitalização Crédito: Acervo Pessoal

De acordo com a projeção da idealizadora, a revitalização deve ser entregue nos próximos dias. A obra já está em fase final de realização e a escadaria de azulejos coloridos já começou a tomar forma.

A ESCADARIA SELARÓN

A Escadaria Selarón, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil