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1.200 doses

Colatina: idosos a partir de 67 anos serão vacinados contra Covid sábado

Município vai retomar a vacinação contra o coronavírus neste sábado (3). A prefeitura fez uma alteração na logística de distribuição das doses e a imunização desta vez vai ocorrer em dois pontos de drive thru

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 19:07

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 abr 2021 às 19:07
Vacinação drive-thru contra a covid-19 no Parque da Cidade, em Brasília
Idosos de 67 anos serão vacinados contra Covid neste sábado em Colatina Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai retomar a vacinação contra o coronavírus neste sábado (3). Nesta nova fase serão vacinados com a primeira dose do imunizante os idosos de 67 anos ou mais. A prefeitura fez uma alteração na logística de distribuição das doses e a imunização vai ocorrer em dois pontos de drive thru.
Segundo a prefeitura municipal, Colatina recebeu um novo lote com 1.200 doses da vacina. A vacinação deste sábado vai ocorrer no período da manhã em dois pontos, com 600 doses em cada um. Confira os locais.
  • Avenida Senador Moacyr Dalla (Beira Rio), próximo da rotatória final 
  • Avenida Fidelis Ferrari, bairro Castelo Branco, perto do Cerimonial Drink 
Vacinaçãoe
Vacinação em Colatina  Crédito: Prefeitura Colatina
Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina.

CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO EM COLATINA

Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina registrou até o momento 16.995 casos confirmados da doença, 15.670 casos curados e 257 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,5%, abaixo da taxa estadual que está em 2,0%. De acordo com a Prefeitura de Colatina, o município já imunizou 14,4 mil pessoas.

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