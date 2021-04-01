Colatina: idosos a partir de 67 anos serão vacinados contra Covid sábado

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai retomar a vacinação contra o coronavírus neste sábado (3). Nesta nova fase serão vacinados com a primeira dose do imunizante os idosos de 67 anos ou mais. A prefeitura fez uma alteração na logística de distribuição das doses e a imunização vai ocorrer em dois pontos de drive thru.
Segundo a prefeitura municipal, Colatina recebeu um novo lote com 1.200 doses da vacina. A vacinação deste sábado vai ocorrer no período da manhã em dois pontos, com 600 doses em cada um. Confira os locais.
- Avenida Senador Moacyr Dalla (Beira Rio), próximo da rotatória final
- Avenida Fidelis Ferrari, bairro Castelo Branco, perto do Cerimonial Drink
Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão do SUS, documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina.
CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO EM COLATINA
Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina registrou até o momento 16.995 casos confirmados da doença, 15.670 casos curados e 257 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,5%, abaixo da taxa estadual que está em 2,0%. De acordo com a Prefeitura de Colatina, o município já imunizou 14,4 mil pessoas.