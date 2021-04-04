Colatina inicia vacinação de idosos de 65 anos ou mais nesta segunda (5)

Os idosos com 65 anos ou mais de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, começam a ser imunizados contra a Covid-19 nesta segunda (5). Segundo a Coordenadoria de Municipal de Imunização, os primeiros vacinados serão os idosos acamados ou com dificuldades de locomoção, que receberão a vacina em casa. Os demais serão vacinados na terça-feira (6), em um dos oito pontos de vacinação espalhados pelo município. Confira abaixo o cronograma de vacinação:
Segunda-feira (5)
Primeira dose: idosos acamados ou com dificuldades de locomoção com 65 anos ou mais.
Segunda dose: idosos acamados ou com dificuldades de locomoção com 80 anos ou mais.
A vacinação dos dois grupos será feita em casa, com os profissionais visitando os idosos que já têm cadastro nos programas de saúde.
Primeira dose: idosos acamados ou com dificuldades de locomoção com 65 anos ou mais.
Segunda dose: idosos acamados ou com dificuldades de locomoção com 80 anos ou mais.
A vacinação dos dois grupos será feita em casa, com os profissionais visitando os idosos que já têm cadastro nos programas de saúde.
Terça-feira (6)
Primeira dose: idosos com 65 anos ou mais.
Segunda dose: idosos com 80 anos ou mais.
A vacinação dos dois grupos ocorre das 8h às 12h, em oito pontos espalhados pela cidade.
Primeira dose: idosos com 65 anos ou mais.
Segunda dose: idosos com 80 anos ou mais.
A vacinação dos dois grupos ocorre das 8h às 12h, em oito pontos espalhados pela cidade.
PONTOS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO
- Campo da Samaritana (Córrego do Ouro, 350 senhas)
- Escola Néa Monteiro Costa (Honório Fraga, 350 senhas)
- Ginásio Zito Dalla (antigo Ademc, bairro Marista, 350 senhas)
- Clube da ACD (São Silvano, 350 senhas)
- Clube Itajuby (Maria das Graças, 350 senhas)
- Escola Lions Clube (Moacir Brotas, 350 senhas)
- Drive-thru: Cerimonial Drink (Castelo Branco, 350 senhas)
- Drive-thru: Avenida Senador Moacyr Dalla (Beira Rio, 350 senhas)
- Escola Néa Monteiro Costa (Honório Fraga, 350 senhas)
- Ginásio Zito Dalla (antigo Ademc, bairro Marista, 350 senhas)
- Clube da ACD (São Silvano, 350 senhas)
- Clube Itajuby (Maria das Graças, 350 senhas)
- Escola Lions Clube (Moacir Brotas, 350 senhas)
- Drive-thru: Cerimonial Drink (Castelo Branco, 350 senhas)
- Drive-thru: Avenida Senador Moacyr Dalla (Beira Rio, 350 senhas)
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade ou outro documento que comprove a idade do idoso, CPF, cartão do SUS e cartão de vacina. Para os que vão receber a segunda dose, além desses documentos, é necessário o comprovante de recebimento da primeira aplicação. O uso de máscara é obrigatório para todos.
CAMPANHA COLATINA SOLIDÁRIA: DOAÇÃO DE ALIMENTOS
A Prefeitura de Colatina informa que haverá arrecadação de alimentos não-perecíveis nos pontos de vacinação e pede que, quem for se vacinar, contribua com a campanha Colatina Solidária. A iniciativa é uma ação conjunta da prefeitura com a Cáritas Diocesana e a Associação de Pastores de Colatina (Aplic) para distribuição a famílias carentes.
CORONAVÍRUS EM COLATINA
Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina registrou até o momento 17.046 casos da doença, 15.670 curados e 259 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,5%, abaixo do indicador estadual, que está em 2%.