Colatina inicia vacinação de idosos de 65 anos ou mais nesta segunda (5)

A vacinação dos dois grupos será feita em casa, com os profissionais visitando os idosos que já têm cadastro nos programas de saúde.

Terça-feira (6) Primeira dose: idosos com 65 anos ou mais . Segunda dose: idosos com 80 anos ou mais . A vacinação dos dois grupos ocorre das 8h às 12h, em oito pontos espalhados pela cidade.

Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar carteira de identidade ou outro documento que comprove a idade do idoso, CPF, cartão do SUS e cartão de vacina. Para os que vão receber a segunda dose, além desses documentos, é necessário o comprovante de recebimento da primeira aplicação. O uso de máscara é obrigatório para todos.