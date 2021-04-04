Prefeitura de Colatina abre cadastro para entrega de cestas básicas

A Prefeitura de Colatina inicia nesta segunda-feira (5) o cadastro para a entrega de cestas básicas no município localizado no Noroeste do Espírito Santo. O benefício será destinado às famílias que tiveram a situação de pobreza agravada devido à pandemia de Covid-19 e não recebem auxílios de cestas. Confira abaixo quem pode receber e como se cadastrar.
Podem se candidatar ao benefício as famílias inscritas ou não no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal. Para receber, as famílias têm que comprovar que não recebem outros benefícios e que tiveram seus rendimentos indispensáveis para a subsistência impactados pela pandemia.
O cadastro pode ser realizado de segunda a sexta, das 8h às 14h, pelos telefones: (27) 99809-4605, (27) 99919-8811, (27) 99630-3264 ou (27) 3721-1992. Para se cadastrar é necessário o CPF e o RG ou algum outro documento de identificação do familiar requerente.
FAMÍLIAS QUE NÃO PODEM RECEBER:
- As que têm filhos matriculados na rede pública estadual de ensino e que foram beneficiadas com cesta básica de alimentos por meio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu);
- As que já foram beneficiadas com cesta básica de alimentos através de entidades filantrópicas do município;
- Aqueleas que possuam renda garantida através de emprego formal ou informal, benefícios previdenciários, assistenciais ou trabalhistas e outras formas de proventos, que após avaliação técnica, o rendimento seja considerado razoável para a manutenção das despesas básicas de alimentação e moradia.
- As que já foram beneficiadas com cesta básica de alimentos através de entidades filantrópicas do município;
- Aqueleas que possuam renda garantida através de emprego formal ou informal, benefícios previdenciários, assistenciais ou trabalhistas e outras formas de proventos, que após avaliação técnica, o rendimento seja considerado razoável para a manutenção das despesas básicas de alimentação e moradia.
PARA RECEBER A CESTA BÁSICA
Após o atendimento e cadastro da família, os dados serão avaliados pelos assistentes sociais e psicólogos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Colatina. As famílias que tiverem o cadastro aprovado vão receber o benefício no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que vai agendar o dia e horário da entrega.
COMO DOAR ALIMENTOS
A Prefeitura de Colatina informa que está arrecadando alimentos não-perecíveis nos pontos de vacinação e pede que, quem for se vacinar, contribua com a campanha Colatina Solidária. A iniciativa é uma ação conjunta da prefeitura com a Cáritas Diocesana e a Associação de Pastores de Colatina (Aplic) para distribuição a famílias carentes.
CORONAVÍRUS EM COLATINA
Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Colatina registrou até o momento 17.046 casos da doença, 15.670 curados e 259 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 1,5%, abaixo do indicador estadual, que está em 2%.