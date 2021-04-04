Prefeitura de Colatina abre cadastro para entrega de cestas básicas

- As que têm filhos matriculados na rede pública estadual de ensino e que foram beneficiadas com cesta básica de alimentos por meio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu);

- As que já foram beneficiadas com cesta básica de alimentos através de entidades filantrópicas do município;

- Aqueleas que possuam renda garantida através de emprego formal ou informal, benefícios previdenciários, assistenciais ou trabalhistas e outras formas de proventos, que após avaliação técnica, o rendimento seja considerado razoável para a manutenção das despesas básicas de alimentação e moradia.