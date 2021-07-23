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Com destino a BH

Falha em locomotiva atrasa viagem de passageiros de trem em Cariacica

A composição saiu da Estação Pedro Nolasco, mas parou na altura do bairro Flexal, ainda em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (23). A Vale ressaltou que o problema foi logo solucionado e a viagem foi retomada

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2021 às 11:18
Locomotiva da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas
A locomotiva do trem apresentou problemas pouco depois de deixar a Estação Pedro Nolasco Crédito: Agência Vale / Divulgação
Uma falha mecânica na locomotiva que coloca em movimento o trem de passageiros da Vale atrasou a viagem com destino a Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (23). A composição ficou parada na altura do bairro Flexal, em Cariacica, após partir da Estação Pedro Nolasco com destino à capital mineira.
Segundo a assessoria da mineradora, a pausa forçada foi rapidamente solucionada e a viagem foi retomada. Ainda assim, a Vale salientou, em nota, que os passageiros que optarem por desistir da viagem podem solicitar remarcação da passagem ou reembolso. Para isso, basta entrar em contato com o 0800 285 7000, comparecer a qualquer bilheteria ou ponto de venda com o bilhete em até 30 dias.

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