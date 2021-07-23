Falha em locomotiva atrasa viagem de passageiros de trem em Cariacica

Segundo a assessoria da mineradora, a pausa forçada foi rapidamente solucionada e a viagem foi retomada. Ainda assim, a Vale salientou, em nota, que os passageiros que optarem por desistir da viagem podem solicitar remarcação da passagem ou reembolso. Para isso, basta entrar em contato com o 0800 285 7000, comparecer a qualquer bilheteria ou ponto de venda com o bilhete em até 30 dias.