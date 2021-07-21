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Pandemia

38 cidades do ES não registram mortes por Covid-19 há 14 dias

Domingos Martins, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante, que estão na alta temporada por causa do inverno, estão entre as cidades que não registraram mortes

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:24

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

21 jul 2021 às 17:24
Alfredo Chaves: mais de 10% da população contraiu o coronavírus
Alfredo Chaves é um dos municípios capixabas que não registra óbito por Covid-19 nos últimos 14 dias.  Crédito: Rafael Cassilhas Simões
O comportamento da pandemia assume uma tendência de queda nos números de casos confirmados e óbitos nos municípios capixabas. De acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde, 38 cidades não registraram nenhuma morte causada pela Covid-19 há 14 dias.
Dentre os municípios sem o registro de morte estão Santa Teresa, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Alfredo Chaves, que têm uma alta temporada de turistas durante o inverno. Na Grande Vitória, apenas Fundão integra a lista.
A tendência de queda dos números da pandemia também pode ser percebida com o 64º Mapa de Risco, divulgado na última sexta-feira (16) pelo governo do Estado. Dos 78 municípios capixabas, 72 estão em risco baixo e seis em risco moderado. Não há municípios classificados em risco alto.
Para a classificação do Mapa de Risco, são considerados dois eixos, o de ameaça e o de vulnerabilidade. No primeiro, a equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, do Governo do Estado, analisa o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

MUNICÍPIOS PEQUENOS E ALTA COBERTURA VACINAL

Segundo o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, possivelmente algumas cidades que estão nesta lista devem ter até mais de 14 dias sem óbitos por Covid-19.
“Todos esses municípios são relativamente pequenos, com menor índice populacional, e, em sua maioria, marcados por uma dinâmica de atividade rural. Hoje já sabemos que o comportamento da pandemia no interior é diferente daquele nas regiões urbanas, o que faz com que o número de casos e de óbitos também seja menor nessas cidades”, explica.
Para Nésio, outro fator que colaborou para que esses municípios não registrassem óbitos por Covid-19 nos últimos 14 dias é a cobertura vacinal.
“Por serem municípios com uma menor densidade demográfica, consequentemente eles conseguiram vacinar de forma mais rápida, contribuindo para a ampliação da cobertura vacinal, principalmente da D1 (primeira dose). Não temos tratamento contra a Covid-19 e nenhuma medida medicamentosa eficaz. O que temos é a vacina, e todas são efetivas e eficazes”, salienta.
Apesar dos números otimistas, o secretário alerta sobre a importância de manter as medidas de higienização e distanciamento social.
“Quando liberamos as atividades sociais, os indivíduos e as instituições precisam assumir a responsabilidade dos seus atos a fim de não contribuir para que a doença volte a crescer no Estado. Ainda me preocupa muito os adolescentes em baladas e a falta de fiscalização. Sabemos que o vírus pode sofrer mutações, fazendo com que esse público também desenvolva um quadro grave ou até o óbito por covid-19”.

MUNICÍPIOS QUE ESTÃO SEM MORTES POR COVID-19 HÁ 14 DIAS

  1. Barra de São Francisco
  2. Anchieta 
  3. Venda Nova do Imigrante 
  4. Santa Teresa 
  5. Domingos Martins 
  6. Baixo Guandu 
  7. Ecoporanga 
  8. Marechal Floriano 
  9. Vila Valério 
  10. Mimoso do Sul 
  11. Iconha 
  12. Fundão 
  13. Piúma 
  14. Alfredo Chaves 
  15. Vargem Alta 
  16. Pedro Canário 
  17. Presidente Kennedy 
  18. Marilândia 
  19. Águia Branca 
  20. Conceição da Barra 
  21. São Roque do Canaã 
  22. Brejetuba 
  23. Itaguaçu 
  24. Irupi 
  25. Atílio Vivácqua 
  26. Itarana 
  27. Conceição do Castelo 
  28. São Domingos do Norte 
  29. Jerônimo Monteiro 
  30. Santa Leopoldina 
  31. São José do Calçado 
  32. Mantenópolis 
  33. Laranja da Terra 
  34. Apiacá
  35. Alto Rio Novo 
  36. Ponto Belo 
  37. Mucurici 
  38. Divino São Lourenço

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