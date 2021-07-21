38 cidades do ES não registram mortes por Covid-19 há 14 dias

Alfredo Chaves é um dos municípios capixabas que não registra óbito por Covid-19 nos últimos 14 dias. Crédito: Rafael Cassilhas Simões

O comportamento da pandemia assume uma tendência de queda nos números de casos confirmados e óbitos nos municípios capixabas. De acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde, 38 cidades não registraram nenhuma morte causada pela Covid-19 há 14 dias.

Dentre os municípios sem o registro de morte estão Santa Teresa, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Alfredo Chaves, que têm uma alta temporada de turistas durante o inverno. Na Grande Vitória, apenas Fundão integra a lista.

Para a classificação do Mapa de Risco, são considerados dois eixos, o de ameaça e o de vulnerabilidade. No primeiro, a equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, do Governo do Estado, analisa o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

MUNICÍPIOS PEQUENOS E ALTA COBERTURA VACINAL

Segundo o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, possivelmente algumas cidades que estão nesta lista devem ter até mais de 14 dias sem óbitos por Covid-19.

“Todos esses municípios são relativamente pequenos, com menor índice populacional, e, em sua maioria, marcados por uma dinâmica de atividade rural. Hoje já sabemos que o comportamento da pandemia no interior é diferente daquele nas regiões urbanas, o que faz com que o número de casos e de óbitos também seja menor nessas cidades”, explica.

Para Nésio, outro fator que colaborou para que esses municípios não registrassem óbitos por Covid-19 nos últimos 14 dias é a cobertura vacinal.

“Por serem municípios com uma menor densidade demográfica, consequentemente eles conseguiram vacinar de forma mais rápida, contribuindo para a ampliação da cobertura vacinal, principalmente da D1 (primeira dose). Não temos tratamento contra a Covid-19 e nenhuma medida medicamentosa eficaz. O que temos é a vacina, e todas são efetivas e eficazes”, salienta.

Apesar dos números otimistas, o secretário alerta sobre a importância de manter as medidas de higienização e distanciamento social.

“Quando liberamos as atividades sociais, os indivíduos e as instituições precisam assumir a responsabilidade dos seus atos a fim de não contribuir para que a doença volte a crescer no Estado. Ainda me preocupa muito os adolescentes em baladas e a falta de fiscalização. Sabemos que o vírus pode sofrer mutações, fazendo com que esse público também desenvolva um quadro grave ou até o óbito por covid-19”.

MUNICÍPIOS QUE ESTÃO SEM MORTES POR COVID-19 HÁ 14 DIAS